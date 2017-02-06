В ДНР бои с Украиной по всей южной линии фронта

Прифронтовые села на юге Донецкой Народной Республики подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ, огонь ведется с вечера 5 февраля.

Об этом сегодня корр. ДАН сообщил глава администрации села Саханка Игорь Подгорный.

«По всей южной линии фронта бои. Под обстрелом села Саханка, Ленинское, Коминтерново. Огонь ведется с 22:00 и прекращается только на короткое время», — сказал собеседник агентства.

По словам Подгорного, информации о разрушениях пока нет. Это обусловлено тем, что огонь в направлении сел почти не прекращается.

Накануне оперативное командование ДНР заявило, что украинские войска вместо отвода вооружений, запланированного на 5 февраля, нарастили группировку сил и средств, к фронту подтягивается тяжелая техника.