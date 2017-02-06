В Госдуме прокомментировали призыв аферистки Тимошенко ввести военное положение в Донбассе

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о необходимости ввести военное положение в Донбассе.

По мнению Швыткина, эти высказывания Тимошенко объясняются ее желанием поднять свой низкий политический рейтинг и заручиться поддержкой европейских политиков, пишет «Лента.ру».

Депутат добавил, что на Украине идет борьба между политическими элитами за возможный передел власти.

«Согласованности действий у них нет, но каждый пытается проявить себя в свете, выгодном не для украинского народа, а для Запада», – отметил Швыткин.

Он выразил уверенность в том, что многих украинских политиков, включая Тимошенко, не волнуют интересы сограждан.

«Я убежден, что народ Украины не хочет введения боевых действий, потому что будут соответствующие жертвы. Если кто-то думает, что эти жертвы будут только со стороны ЛНР и ДНР, то они глубоко ошибаются», – добавил зампред комитета Госдумы по обороне.

Ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Раду принять законопроект об оккупированных территориях, ввести военное положение в Донбассе и прекратить торговлю с этими территориями.