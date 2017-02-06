В Иркутске 10-летняя отважная девочка спасла провалившуюся под лед подругу

В Иркутске школьница вытащила из воды тонущую одноклассницу. Подруги катались с горки у набережной Ангары. Одна из них решила выйти на лед, и тот не выдержал вес ребенка. Однако подруга не растерялась: у десятилетней девочки хватило сил вытащить одноклассницу из воды.

Арина ведет маму на берег Ангары, чтобы показать то место, где она — 10-летняя школьница — спасла жизнь своей лучшей подруге. Девочки катались с горки прямо у реки. Вдруг, рассказывает Арина, Вероника пошла к самой кромке. Хрупкий лед на студеной Ангаре треснул под весом ребенка. Не раздумывая, Арина бросилась на помощь. Там, где Вероника тонула, как говорят дети, ей было "с крышкой" — глубина полтора метра.

"Она упала сразу в воду, сказала: "Помоги!" Я взяла толстую палку, я вспомнила правила безопасности и пошла ползком. Я с первого раза ее не подняла, а со второго раза подняла, спасла", — рассказывает Арина Мокина, ученица 4 класса школы №11 Иркутска.

Все действия Арина Мокина запомнила на уроке ОБЖ. За месяц до этого происшествия в класс приходили спасатели. Сотрудники ГИМС рассказывали, как именно вести себя зимой на водоемах. И сегодня Арина уже на собственном опыте повторяла вместе с одноклассниками урок. Девочка в чрезвычайной ситуации действовала точно по инструкции.

Региональное управление МЧС собирается представить иркутянку Арину Мокину к награде, документы уже отправили в Москву. Ей вручат медаль "За спасение погибающих на водах". В школе уже выпустили стенгазету, на которой Арину назвали героем. А ее лучшая подруга Вероника точно знает: друзья проверяются в беде.