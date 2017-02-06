В Красноярском крае фермер разводит домашнюю птицу в промышленных масштабах

Здесь всё, как на настоящей птицефабрике. Только вот выращивает птиц аграрий по-домашнему. Корм использует собственного приготовления с витаминными и зерновыми добавками, без консервантов и антибиотиков. Яйцо фермер закупает в Алтайском крае. 31 декабря заложил в инкубатор, вылупилось 5 000 цыплят.

Первую неделю января фермеру приходилось дежурить у инкубатора сутками, цыплята появлялись на свет каждую минуту.

Только появившиеся на свет цыплята требуют особого внимания и ухода. Для быстрой адаптации и начала роста в первые дни жизни температура для цыплят должна быть повышенной. После выхода из яйца цыплят переносят закрытое от сквозняков освещенное и обогреваемое место с сухой подстилкой.

Ручной труд в птичнике заменили на современное оборудование. Установили новую линию кормления, смонтировали поилки для пернатых. Да и торговать цыплятами оказалось выгодно. Это бизнес на несколько месяцев, который кормит весь год. Также фермер выращивает птенцов под заказ. Ждёт, когда цыплята окрепнут, встанут на ноги, получат свою дозу витаминов.

СЕРГЕЙ МИТРЮХИН, ФЕРМЕР: «Сейчас мы готовимся к цыплячьему сезону. То есть люди, которые хотят выращивать самостоятельно, приобретают наших цыплят. Плюс мы постоянно выращиваем птицу на мясо. Где-то в мае-месяце мы заложим утку, гуся. Чтобы летом у нас было мясо утки».

НАТАЛЬЯ ЧЕРКАШИНА, ПТИЧНИЦА: «Бройлерам 25 дней, порода РОС308, здесь их восемь тысяч, выращиваем их на мясо».

Собственные торговые точки появились в Минусинке, Абакане и Красноярске, где желающие могут приобрести экологически чистый товар напрямую от производителя. В планах заняться и переработкой, запустить цех полуфабрикатов из собственного сырья.