В Раде потребовали от Порошенко план по захвату Донбасса и Крыма

Фракция Верховной рады «Народный фронт» потребовала от президента Украины Петра Порошенко представить стратегию и план «освобождения» Крыма и Донбасса.

«Предстоит честный разговор. Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса. Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента», - приводятся на сайте фракции слова ее руководителя Максима Бурбаки.Об этом он заявил во время согласительного совета. Именно план действий по деоккупации Бурбаки назвал приоритетным направлением работы фракции.

Ранее в понедельник глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе.

В то же время представитель Киева в минской переговорной группе Евгений Марчук заявил, что «Украина неизбежно приближается к болезненному этапу» в разрешении конфликта в Донбассе. Между тем, постпред России при ООН Виталий Чуркин считает, что власти Украины не пытаются нормализовать ситуацию в Донбассе, а стремятся решить конфликт военным путем.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что возвращение Донбасса в состав Украины возможно только мирным путем, при этом утверждал, что жители региона должны сами «захотят вернуться».

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