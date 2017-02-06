В Свердловской области открылось производство уникальной клейкой ленты по собственному дизайну

06.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Свердловской области открылось производство уникальной клейкой ленты по собственному дизайну

В Реже предпринимательница из Екатеринбурга открыла производство бренд-ленты или фирменного скотча. Производство уникально тем, что на данный момент клейкую ленту по собственному дизайну выпускают только в Москве и Китае.

Реж для размещения производства выбрали не случайно — в области и земля стоит дешевле и налогов меньше. Нет проблем и с работниками.

— Условия труда, стабильная зарплата. Для Режа стабильно, поэтому меня всё устроило. Был в Екатеринбурге, работал, сейчас здесь — заработок один и тот же, только дома.

говорит Андрей Сохарев, печатник производственной компании «Брендлента».

Производство разместилось в цехе площадью более 800 квадратных метров, где установлено итальянское оборудовнаие. Не малую помощь в открытии производства оказали областные власти.

Из Фонда поддержки предпринимательства год назад Наталье выделили почти три миллиона рублей. На эти средства она купила новое оборудование.

В этом году механизм поддержки поменялся. Теперь вместо субсидий будут предоставлять возвратные льготы. На этот проект в регионе планируют направить более 470 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

— Это прежде всего предоставление микрозаймов, это предоставление поручительств и гарантий и инструмент, который активно развивается в области — это льготное инвестиционное кредитование.

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