В Хакасии статус безработных имеют 4799 человек

06.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Только в январе за содействием в трудоустройстве в службы занятости обратились 1200 жителей республики.

Больше половины из состоящих на учёте безработных — женщины. В возрасте: от 16 до 30 лет – 22%; от 31 до 50 лет – 50%, имеют профессиональное образование — 60%, работавшие по профессии рабочего — 61%, ищущие работу впервые – 9%. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,8%, коэффициент напряженности – 2,2. Заявленная работодателями потребность в работниках – 2453 вакансии, из которых 1409 (57%) - для рабочих.

 

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