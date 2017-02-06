В Хакасии выделят гранты для начинающих и семейных фермеров

06.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

О том, что поддержка начинающих и семейных фермеров будет продолжена в текущем году, главе Хакасии Виктору Зимину во время рабочей встречи доложил профильный министр Игорь Гердт.

В 2016 году грантовую помощь получили 60 начинающих фермеров и 11 семейных ферм. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов было потрачено почти 160 миллионов рублей. Кроме того, в текущем году стартует новая программа по поддержке потребкооперации. Грантовую помощь получат сельхозтоваропроизводители,  у которых 70 процентов оборота составляет производство сельскохозяйственной продукции (в том числе сбор и переработка дикоросов, рыборазведение). Руководитель региона также поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия Хакасии разработать отдельную программу по поддержке Хакреспотребсоюза, а министерству финансов республики профинансировать это направление. 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 19 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
73, за 0,318