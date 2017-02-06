В Хакасии выделят гранты для начинающих и семейных фермеров

О том, что поддержка начинающих и семейных фермеров будет продолжена в текущем году, главе Хакасии Виктору Зимину во время рабочей встречи доложил профильный министр Игорь Гердт.

В 2016 году грантовую помощь получили 60 начинающих фермеров и 11 семейных ферм. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов было потрачено почти 160 миллионов рублей. Кроме того, в текущем году стартует новая программа по поддержке потребкооперации. Грантовую помощь получат сельхозтоваропроизводители, у которых 70 процентов оборота составляет производство сельскохозяйственной продукции (в том числе сбор и переработка дикоросов, рыборазведение). Руководитель региона также поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия Хакасии разработать отдельную программу по поддержке Хакреспотребсоюза, а министерству финансов республики профинансировать это направление.

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