ВКС РФ в Сирии в четыре раза эффективнее авиации коалиции США. В чем же разгадка?

Благодаря эффективности использования российские ВКС смогли неузнаваемо изменить геополитический ладшафт

Вскрылся недавно любопытный фактик: оказывается, американские военные скрыли огромное количество боевых вылетов, которые не вошли в общую статистику «войны с терроризмом» с 2001 года.

Чтобы были понятны масштабы, только в 2016 году «неучтёнки» в одном только Афганистане оказалось на 456 авиаударов. Сколько было подобного в годы горячей поры в Ираке первой половины нулевых – даже подумать страшно. В статье заботливо приводится инфографика с ценами на американское авиационное оружие – в частности, управляемая ракета Hellfire стоит 100 000 долларов (одна!). А на «Апаче» их висит от 8 до 16 штук. Как сказали в Пентагоне: да мы вообще вертолётовылеты не считаем, «у нас этого гуталина — завались». Ну-ну…

И вот здесь в полный рост (как высоченный столбик цифр расходов) встаёт вопрос об эффективности. Меня заставила задуматься вот эта инфографика:

Как видим, количество боевых самолётов ВКС в Сирии – на порядок меньше, чем у сил западной коалиции. И при этом – эффективность существенно выше, если отталкиваться от результативности. А если считать, в свете вышесказанного, что американская авиация много лет скрывала подлинное соотношение своей работы и её реальной эффективности, то и вовсе странно: выходит, больше — не значит «лучше»?

Давайте разберёмся. Вопрос этот важен с точки зрения общей целесообразности нашего присутствия в Сирии — с самого начала операции нам пеняли враги внешние и внутренние: да куда вы полезли, да там американцы с их суперавиацией уже который год бьются без толку. А вот поди ж ты – наши взяли Алеппо, а «пиндосы» с вдесятеро большими авиасилами всё никак не возьмут Мосул.

Итак, в чем же разгадка?

Начну с аналогии. Каждый, мало-мальски знакомый с историей развития техники, в курсе, что первые двигатели внутреннего сгорания были ого-го в объёме – а вот КПД был маленьким. Постепенно за 100 с лишним лет объём стал в разы меньше, а КПД – в разы же больше. Вся штука была в том, что улучшилось качество подгонки деталей, материалы, появились турбонагнетатели и прочие технические ухищрения. Поэтому нет никакого смысла говорить: чем больше движок объёмом – тем он мощнее. «Тут смотреть надо».

Так вот, американцы действуют достаточно примитивно: надо больше самолетов, и ещё больше самолетов, и ещё! А если что-то идёт не так хорошо, как хотелось бы – значит, надо… ещё больше самолётов! А о том, что вполне возможно повысить КПД авиации и иными способами они, как видим, не очень задумываются.

Начнём с очевидного. Реальный показатель эффективности – не количество самолётов, а число вылетов. Простая арифметика намекает: 50 самолетов могут летать с той же эффективностью, что и 100, если будут делать в два раза больше вылетов. Так вот, ВКС такую возможность закладывали с самого начала операции (спасибо военному руководству – Шойгу и Герасимову) – на каждый самолет предусмотрели минимум два экипажа. Учитывая достаточный штат техобслуги, могущей обеспечивать постоянную боеготовность машин, летать можно хоть круглые сутки. В итоге получилось, что самолётов у нас меньше, а вылетов больше. «В секретном аналитическом докладе НАТО говорится, что 40 российских истребителей, дислоцированных в сирийской Латакии, совершают до 75 вылетов в сутки, каждый раз нанося «точные и эффективные удары» по позициям ИГ. При этом силы НАТО в стране, насчитывающие в общей сложности 180 боевых самолетов, уничтожают ежедневно всего по 20 целей». Это американское исследование уже годичной давности. КПД ВКС — выше в 4 раза. Вот и вам и «объём движка»!

Второе – война в Сирии существенно отличается от привычного стиля американского бомбометания по неподвижным объектам, который сформировался еще со времён Второй Мировой и далее только креп. Во Вьетнаме, выполняя противопартизанские действия, могучие ВВС США почему-то не достигли никакого ощутимого успеха. Мобильный, изобретательный противник (Вьетконг, ИГИЛ), за которым надо гоняться и предугадывать – это вам не Дрезден бомбить. В том же американском докладе пишут: «В своих расчетах Москва использует сведения сирийской воздушной разведки и данные российских спецслужб, которые регулярно сообщают о стратегически важных объектах». Мало иметь бомбардировщики – нужно еще знать, куда и посылать. Наши – знают, наладили систему. А американцы? Можно ведь сбросить сотни тысяч бомб – но что толку, если они лягут «в молоко»?

Третье – экономический фактор. Как ни странно, но лучше «сорок раз по разу, чем за раз все сорок раз». Именно меньший размер российской авиагруппировки позволяет снизить финансовую нагрузку по её обслуживанию на бюджет страны и, соответственно, не задумываться о том, «а когда же мы эту прорву кормить перестанем?!». А вот американские налогоплательщики в Конгрессе после скандала с неучтёнными вылетами могут очень даже задуматься… Наши самолёты в Сирии могут (и будут) летать столько, сколько нужно – и прекратят уж точно не из соображений «деньги кончились».

Наконец, не стоит забывать и о том, что авиация сильна своим взаимодействием с наземными силами. Выходит, сирийские союзники России будут покачественнее, чем иракские у США. Или, если быть совсем уж честным, лучше общее российское руководство всем ходом боевых действий.

Всё это вместе и отвечает на вопрос: как можно иметь меньше самолётов, но при этом эффективнее воевать. Всё просто: высокая подготовка, высокая интенсивность, хорошая скоординированность родов войск, и, главное, грамотное руководство.