Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий молодым учёным за 2016 год, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, постановляю присудить премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2016 год и присвоить почётное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди премированных — сотрудники «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Математического института имени В.А.Стеклова Российской академии наук, Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН и Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН.