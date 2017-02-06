Хакасия может наладить взаимовыгодные контакты на лесной конференции в Москве

06.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Стать участниками мероприятия могут органы исполнительной власти и компании, чья сфера деятельности касается использования природных ресурсов.

Всероссийская конференция «Лесная промышленность России: баланс интересов государства и рынка» состоится в Москве 15 марта. Почерпнуть на ней полезную информацию смогут представители исполнительной власти и компании, чья сфера деятельности касается использования лесных ресурсов.

На мероприятии обсудят наиболее актуальные вопросы, связанные с изменениями в действующем законодательстве. Уникальный формат конференции предоставит возможность участникам не только получить разъяснение специалистов федеральных министерств и ведомств, аналитиков рынка, но и  наладить взаимовыгодные контакты.  Подробная информация на сайте организатора.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 18 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,292