Хакасия может наладить взаимовыгодные контакты на лесной конференции в Москве

Стать участниками мероприятия могут органы исполнительной власти и компании, чья сфера деятельности касается использования природных ресурсов.

Всероссийская конференция «Лесная промышленность России: баланс интересов государства и рынка» состоится в Москве 15 марта. Почерпнуть на ней полезную информацию смогут представители исполнительной власти и компании, чья сфера деятельности касается использования лесных ресурсов.

На мероприятии обсудят наиболее актуальные вопросы, связанные с изменениями в действующем законодательстве. Уникальный формат конференции предоставит возможность участникам не только получить разъяснение специалистов федеральных министерств и ведомств, аналитиков рынка, но и наладить взаимовыгодные контакты. Подробная информация на сайте организатора.

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