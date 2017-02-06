Житель Черногорска остался без золотого перстня после встречи выпускников

Кольца мужчина лишился во время драки, которая завязалась между ним, его товарищами и незнакомцами на улице.

Житель Черногорка со своими товарищами возвращался с вечера встреч выпускников, на котором мужчины выпили. Возле магазина на улице Космонавтов к компании пристали незнакомцы, которые также были в нетрезвом виде. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник конфликт. Словесная ссора быстро переросла в драку, во время которой 26-летний черногорец и снял золотой перстень со своего соперника. Потерпевший обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска задержали грабителя по "горячим" следам. Злоумышленника доставили в дежурную часть. Молодой человек написал явку с повинной, украденный перстень изъят. Уточняется сумма материального ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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