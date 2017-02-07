В Хакасии автоледи на встречке «собрала» две машины и получила перелом рёбер

Больше никто из участников этого ДТП не пострадал, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Накануне утром на 27 километре автодороги Абакан — Саяногорск автоледи не справилась с управлением и совершила ДТП. 27-летняя женщина ехала на Тойоте в сторону города металлургов. Машину занесло и водитель выехала на полосу встречного движения, где сначала врезалась в Ниву, а затем в Тойоту. Водители этих автомобилей: 67-летний и 44-летний мужчины не пострадали, сообщает республиканская госавтоинспекция. А вот виновница аварии получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Автоледи госпитализирована в Белоярскую центральную районную больницу.

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