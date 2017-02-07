Расследование «русского взлома Германии»: да, мы наврали, но не извиняться же

По информации газеты, к такому выводу пришли Федеральная разведывательная служба (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции (LSK). В итоге у спецслужб получился 50-страничный документ, однако публиковать его "не имеет смысла", потому что в ходе расследования всё равно не удалось найти "дымящийся ствол" или "жёлтую карточку" (так образно представители спецслужб именуют некое внятное доказательство существования российской централизованной кампании против руководства ФРГ).

Напомним: медиа-истерика вокруг "русской кампании" начала раскручиваться ещё в 2015-м, но на пик вышла в ходе предвыборной кампании в США, на которую Германия отозвалась с совершенно неприличным энтузиазмом. Приняв по своим причинам сторону кандидата Клинтон, немецкое руководство и немецкий истеблишмент развернули против кандидата Трампа агитацию такого накала, что сейчас многим даже немного стыдно.

Например, на днях многие осудили издание "Шпигель" за не совсем объективную картинку, помещённую на обложку. Многим показалось, что это немного чересчур:

Да, это действительно кому-то может показаться пристрастным. Но в ведении кампании дискредитации обвиняют российское информационное агентство "Спутник", которое, по мнению немецких официальных и околоофициальных лиц, недостаточно объективно освещает германскую политику.

А поскольку "Спутник" необъективен, то и извиняться за многомесячную демонизацию русских никто не будет.

Правда, подозрения в том, что непосредственно российские спецслужбы, агенты или официальная Москва причастна к анти-иммигрантским демонстрациям и выступлениям в самой Германии, оказались ложными. "Ни в одном из случаев не удалось обнаружить причастность российского руководства", - сообщает "Зюддойче Цайтунг".

...В общем, всё как обычно. Информационный фон, согласно которому русские медиа-хакеры по личному приказу В.В. Путина взломали всё и попытались подорвать дух западной нации, - имеется. Об этом рассказано 100500 раз в телевизоре, это поминается как нечто не требующее доказательств в болтовне обычных теле-, радио- и интернет-персонажей. Потом, спустя год, приходит маленькое сообщение о том, что доказательств нет.

Но информационный фон остаётся. И когда какой-нибудь очередной ведущий сообщает в телевизоре "Путин - убийца!" или "русские сбили самолёт", то он сам сильно удивляется, узнав, что такие очевидные вещи, известные каждой официантке и каждому гонятелю покемонов, оказывается, не имеют под собой никакой фактической основы.

Есть, правда, ещё один аспект. Он состоит в том, что в действительности протесты германских граждан против миграционной политики правительства были (внезапно) вызваны не путинскими хакерами, а самой миграционной политикой.

А её менять будущая четырёхкратная канцлер Меркель, кажется, не собирается.