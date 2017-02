90% СМИ Америки контролируются 6 компаниями, 5 из них поддерживали Клинтон

News Corp — это американский транснациональный медиахолдинг, возникший в 2013 году в результате реорганизации и выделения из медиахолдинга News Corporation. Наиболее крупными активами корпорации являются Dow Jones & Company (The Wall Street Journal), News UK, New York Post, National Geographic Channel, Dream Works и HarperCollins. Медиахолдинг пренадлежит семье Мёрдоков. Упраздненный в 2013 году международный медиахолдинг News Corporation (основан в 1979 году), владел, в частности, кинокомпанией 20th Century Fox, телеканалами Fox News, спутниковыми DTH-операторами BSkyB, Sky Deutschland, Sky Italia, Foxtel, информагентством Dow Jones & Company (включая службу Factiva), а также газетами The Wall Street Journal, The Times, The Sun и New York Post, а также News Corporation — News International и Times Newspapers Holdings Limited. При реорганизации компании также выделился медиахолдинг 21st Century Fox.

Среди основных компаний, входящих в Time Warner: Time Inc., Warner Bros. Entertainment, Time Warner Cable, CNN, HBO, TBS, DC Comics, Turner Broadcasting System и The CW Television Network.

Sony владеет Sony Music Entertainment, киностудиями Sony Pictures Television, Columbia Pictures и TriStar Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM (совместно с компанией Comcast) и др.

Comcast Corporation (CMCSA, NASDAQ) принадлежит NBC, NBC Universal, Comcast Cable, Esquire и др.

Viacom включает в себя кабельные и спутниковые телевизионные сети MTV Networks и BET, канал Nickelodeon, VH1, Paramount Comedy, Paramount Channel и другие. Основатель кинокомпании Paramount Pictures, также занимается созданием и распространением фильмов компании DreamWorks. Ранее медиаконгломерату принадлежали DreamWorks SKG, Marvel Studios, Box Comedy. Владелецем является театральная компания National Amusements, принадлежащая семье Рэдстоунов. Семья также контролирует CBS Corporation.

The Walt Disney Company принадлежат Pixar, Touchstone Pictures, Marvel Entertainment, ABC (American Broadcasting Company), Lucasfilm, Hollywood Records, Walt Disney Studios, Walt Disney Records

и Walt Disney Parks and Resorts. Ранее также этому одному из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире принадлежали телеканалы Fox Kids и Jetix.

После этого уже не удивляет детская книжечка комиксов в отделах детской литературы про принцессу-гея…

Пять из шести медиа-холдингов в ходе избирательной компании поддерживали Хиллари Клинтон. Трампа поддерживал только NewsCorp.

Кроме того, отметим ещё некоторые факты. В частности:

* Указанные 6 компаний контролируют 70% кабельного ТВ;

* News Corp владеет самой популярной газетой на 3-х континентах;

* Новостные сайты Time Warner имеют 178 млн. уникальных посетителей в месяц;

* В США существует закон, запрещающий 1 компании владеть более чем 40 радиостанциями. При этом у Clear Channel (ныне iHeartCommunications) их 1200;

* Музыкальный эфир всех радиостанций совпадает на 80%.

Также отметим, что в 1983 году таких компаний (контролирующих 90% СМИ) было 50.