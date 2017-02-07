Абаканские танцоры выиграли турнир в Красноярске

Пять абаканских танцевальных пар составили достойную конкуренцию спортсменам из Красноярска, Ачинска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Саяногорска.

В Красноярске прошёл открытый городской турнир по танцевальному спорту «Кубок локомотива – 2017». Абаканцы Семен Плисевич и София Яковлева признаны лучшими в исполнении латиноамериканской и стандартной программ открытого класса среди «Юниоров – 2+1». В этой же категории первое место по исполнению стандартной программы и у абаканской танцевальной пары Дмитрия Мыльникова и Надежды Филипповой, а за исполнение латиноамериканской программы они удостоились бронзы. Серебряные медали у абаканских спортсменов Ивана Илющенко и Александры Кропотиной, исполнивших четыре танца в категории «Дети-2». Еще одна абаканская танцевальная пара –Максим Байкалов и Вероника Потудинская – стали бронзовыми призерами в категории «Дети-2» за исполнение латиноамериканской программы в открытом классе. Все абаканские спортсмены занимаются в детской юношеской спортивной школе, сообщается на сайте мэрии Абакана.

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