Армия Сирии грамотно и неумолимо наступает на Пальмиру





Коротко о наступлении САА к востоку от Тияса в направлении Пальмиры.



После стабилизации фронта под Тиясом в январе, САА сейчас уже прочно владеет здесь оперативной инициативой и ведет наступательные операции к северу и югу от трассы Пальмира-Тияс. Так как лобовой удар вдоль дороги к Пальмире чреват ударами во фланг, продвижение идет медленно, так как часть сил и времени тратится на занятие ранее оставленных позиций к северу и югу от дороги, чтобы обеспечить коммуникационную линию, по которой будет снабжаться группировка, которая должна будет освобождать Пальмиру. В первую очередь это касается нефтяных полей Джихар, Джазал, Шаер и Хайан к северу от дороги, где после по мере продвижения и оттеснения отрядов Халифата создают новые опорники и ремонтируются ранее оставленные, что и должно обеспечить северный фланг наступающей группировки. Как только САА решит задачу обеспечения флангов, начнется продвижение непосредственно к Пальмире, которую скорее всего не будут брать в лоб, а будут постепенно обходить с севера, чтобы занять господствующие высоты, контроль над которыми должен обеспечить дальнейшее освобождение города.



Накопленных резервов и переброшенных подкреплений, вполне хватает для активных действий и в последние дни САА и ее союзники (Хэзбалла, Лива-Фатимиюн и ВКС РФ), достаточно уверенно теснят отряды Халифата на восток. Наступление поддерживается ударами сирийской авиации и группой ударных вертолетов ВКС-РФ. Халифат придерживается здесь стратегии активной обороны (используя локальные контраатаки, мобильные противотанковые команды, снайперов и мины), стремясь не ввязываться в интенсивные сражения с превосходящими силами САА и в случае необходимости, продолжает отводить войска (в основном на север к нефтяным полям, чтобы сохранить возможность флангового удара, если САА вдруг рванет на Пальмиру не обеспечив безопасность северного фланга), попутно стараясь ослабить наступающую группировку (за последнние дни потеряно 2 танка).



В случае успешного решения задачи по повторному освобождению Пальмиры в течении февраля-марта, в середине весны вполне возможно начало операции по деблокаде Дейр-эз-Зоре, которая потребует дополнительной подготовки и сосредоточения в районе Пальмиры более крупной группировки, которую можно будет смонтировать за счет высвобождения сил с других участков.

















































































Трофеи, которые Халифат взял в ходе одной из контратак.





















