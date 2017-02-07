Делай как Трамп: жители Лейпцига возвели стену для защиты от беженцев

Обитатели одного из жилых комплексов Лейпцига, впечатлившись инициативой президента США Дональда Трампа, построили забор высотой более полутора метров для защиты от приезжих. Представитель Идентитарного движения Австрии Александр Маркович считает, что такое поведение можно понять, ведь немецкие власти давно уже не контролируют некоторые районы, где живут беженцы. Политолог Сесиль Ле Ру, со своей стороны, уверена, что это слишком дорогая мера. По её мнению, эффективней было бы на эти деньги накормить приезжих, нанять переводчиков и начать диалог.