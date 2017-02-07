Еврейская власть Украины выдавливает из страны нееврейское население

В интернете ходит популярная шутка - активистам майдана надо на 10 лет запретить выезжать из Украины, чтоб насладились плодами своих достижений. Однако факт налицо - массовая эмиграция из Украины привела к тому, что даже до «патриотической общественности» начинает постепенно доходить, что «кина не будет» – страна превращается в территорию гуманитарной катастрофы.

Темпы «эвакуации» из страны действительно впечатляют. Так, Евросоюз в 2015 году выдал украинцам 500 тысяч разрешений на временное проживание, что составляет почти 20% от общего числа таких документов. А в 2016 одна только Польша выдала украинцам 120 тысяч постоянных разрешений на работу и более 1,3 млн временных. Первое же место по количеству украинских мигрантов занимает «страна-агрессор» – Российская Федерация, где только официально находятся 2,5 млн граждан Украины. С учетом работающих вахтовым методом и нелегалов среднегодовое количество украинцев РФ оценивается не менее, чем в 4 млн человек.

В целом, депопуляция Украины полностью соответствует интересам киевского режима, желающего выдавить за границу как можно большее количество «лишних ртов», требующих на себя расходов из сузившейся до минимума «кормушки». Тем самым гасится уровень социального недовольства и снижается общий уровень энтропии в системе «власть – общество». В принципе, выбранный майданной властью политэкономический курс на превращение страны в сырьевой придаток стран развитого капитализма не предусматривает большого количества населения – для агросектора, добычи железной руды и обслуживания остатков сопутствующей инфраструктуры (электростанции, железная дорога, порты) требуется не более 10 млн человек.

Кроме того, «заробитчане» перечисляют на Украину валюту – то, ради чего киевская камарилья по трупам рвалась во власть. По всей видимости, режим Порошенко будет внедрять в массовое сознание новый лозунг, который вскоре превратится в национальную идею Украины – «От каждой семьи – по гастарбайтеру!». В этом отношении несколько удивляет недавнее голосование представителя Украины в ООН за антиизраильскую резолюцию, в результате чего Израиль может отменить для Украины квоту в 20 тысяч гастарбайтеров в сфере строительства. Впрочем, это можно списать на традиционно «выдающиеся» умственные способности украинских дипломатов.

Печальнее всего, что Украину покидают высококвалифицированные кадры – тем самым «незалежную» засасывает цивилизационная воронка. Теоретически промышленность можно восстановить, а инвестиции привлечь – но кто будет способен создавать хоть мало-мальски технологический продукт? Приходится констатировать, что под руководством «команды европейских профессионалов» Украина превращается в технологически отсталую страну и теряет, пожалуй, главное конкурентное преимущество – образованных и компетентных специалистов.

Тем временем соседние страны не теряют время зря, а переманивают квалифицированные кадры из Украины. В частности, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова приютить украинских авиаконструкторов, обеспечив последних всеми необходимыми условиями. Действительно, украинский авиапром умирает – киевский завод «Антонов» и Харьковский авиационный завод в 2016 не произвели ни одного самолета на продажу, а главного конструктора «Антонова» Дмитрия Киву пригласили работать в Азербайджан.

Тихой сапой процесс переманивания украинских спецов в РФ продолжается – так, под конец 2016 Рогозин лично вручил российский паспорт украинскому ученому Игорю Гашененко, работающему в сфере ВПК. Для Москвы выгода двойная – Россия получает не только квалифицированные кадры, но и абсолютно русских людей, имеющих родственных связи на Украине. Чем больше подобных людей, устроившихся в РФ и обладающих родственными связями на Украине – тем легче разбивать мифы тоталитарной украинской пропаганды. В принципе, львиной доле украинских инженеров, энергетиков, химиков, биологов, имя им легион, лишившихся работы ввиду обвальной «декоммунизации» промышленности, помимо России, уезжать особо некуда – если они хотят работать по специальности и самосовершенствоваться. Отметим, если ранее в украинской экономике доминировал 3-ий технологический уклад (около 55%), то за период 2014-2016 его удельный вес увеличился примерно до 80%. Наиболее развитые страны мира живут в 5-ом укладе, постепенно переходя к 6-ому.

Не отстает и соседняя Белоруссия. Минск предлагает украинским врачам жилье и зарплату в $350. Откровенно говоря, маловато будет – ушлые украинские врачи могут заработать на Украине «в черную» куда больше,в Белоруссии же с этим строго. В целом, украинские врачи пользуются спросом во многих странах мира – даже сегодня около тысячи украинских врачей продолжают работать в воюющей в формате «всех против всех» Ливии, не желая возвращаться в «реформированную» Украину, где они никому не нужны. В принципе, что в Ливии, что на Украине на сегодняшней день не составляет труда попасть под шальную пулю боевиков, однако даже в Ливии украинцы могут заработать больше, чем на родине, доведенной до ручки дорвавшимися до «корыта» патологическими клептоманами и социопатами. Острый дефицит медицинского персонала ощущается в приграничных с Евросоюзом районах Украины – медики разъехались в соседние Словакию, Венгрию, Румынию, Польшу.

Постепенно покидают Украину химики, которых лишили рабочих мест ввиду развала отрасли (тут и Фирташу большой «привет»), чьим флагманом являлся многострадальный Одесский припортовый завод (ОПЗ), с 1 января прекративший работу – как уверяет Фонд госимущества, «временно». Хотя, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Как сообщают СМИ, в специалистах с ОПЗ заинтересованы в Алжире, где предлагают зарплату в $2 тыс, вместо украинских $300. Притом заработная плата в химпроме Алжира на уровне $2 тыс считается ниже средней. Проявляют интерес к химикам с ОПЗ и в России. А в самом городе Южный, где расположен градообразующий ОПЗ, не успевают расклеивать объявления с предложениями о работе в Польше – низкоквалифицированной, естественно.

Разъезжаются и программисты. Дело в том, что в офисы IT-компаний регулярно наведывается СБУ, чья верхушка подминает в интересах Порошенко все мало-мальски «вкусные» бизнес-активы. Разъезжаются, не желая трепать себе нервы и не имея возможность защитить свои права в украинских судах (где решения выносятся после телефонных звонков из порошенковской администрации), по самым разным направлениям – Евросоюз, Белоруссия, Россия, Израиль, США и т.д. «Скорость» выталкивания программистов за пределы Украины – 6 тысяч спецов в год.

А кто же останется на Украине – спросят читатели. Как кто – чиновники, силовики, пенсионеры (будут активно вымирать в результате социального геноцида), бесправное крестьянство в латифундизирующейся сельской местности, люмпенизированный пролетариат, ну и блоггеры на зарплате, восхваляющие «европейские реформы» вальцманов-гройсманов. Основной же отраслью украинской экономики станет собирательство, а наиболее сложным инструментом, навыками обращения с которым будет обладать среднестатистический украинский гражданин, станут сельскохозяйственные вилы. В этом и заключается суть порошенковской «жизни по-новому».