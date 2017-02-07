Геноцид, массовые убийства и точечные теракты: как Украина применяет незаконные методы ведения войны

Против Украины в республиках возбуждены уголовные дела. Звучит обвинение в геноциде и незаконных методах ведения войны. Потом к массовым убийствам добавились точечные теракты. Целевые.

Они называли нас террористами, когда мы взяли в руки оружие, чтобы защитить себя.

Потом они начали убивать не только нас, но и гражданских.

Когда они били Градами и Ураганами по жилым кварталам, то потом оправдывались: «Наша артиллерия не котики, чтобы всегда попадать».

Потом к массовым убийствам добавились точечные теракты. Целевые. Направленные на отдельных, знаковых личностей. Иногда, правда, промахивались. Ну вот из недавнего: неизвестно, за кого приняли пенсионера из села Долгое в Луганской народной республике, который поехал на своей белой «Ниве» встречать сына с автобусной остановки. Но в его автомобиль выстрелили противотанковой управляемой ракетой. От автомобиля и пенсионера мало что осталось.

Взорвали в подъезде собственного лифта Моторолу. В подъезде лифта. То есть, представьте: спецслужбы цивилизованного государства устраивают взрыв в лифте жилого дома, чтобы устранить противника. Практически открыто, не стесняясь. Кроме Моторолы погиб его охранник.

Совсем недавно: в Луганске взорвали автомобиль командующего Народной милицией Олега Анащенко, «Спеца». Вместе с ним погиб водитель. И это не были внутриполитические разборки с Плотницким. Плотницкого, кстати, тоже пытались взорвать, летом. Не получилось.

Или вот 5 февраля на передовую выехал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Действовал «режим тишины». Действительно, было тихо, а потом автомобиль Захарченко обстреляли из миномета, две мины легли рядом с автомобилем. Ну тоже, в общем, не получилось.

Террористы используют не только убийства, но и диверсии. На днях диверсию устроили в районе Светлодарска. Взорвали четыре линии электропередач. Горловка была обесточена. Эту тактику любит использовать командир 72-й бригады ВСУ Андрей Соколов. Его подчиненные прицельно бьют по гражданским объектом: по фильтровальным станциям, чтобы оставить людей без воды, по теплосетям, по газопроводам. Только за последнюю неделю в Донецке были выведены из строя Нижнекальмиусская и Верхнекальмиусская фильтровальные станции, повреждена Донецкая фильтровальная станция. Люди остались без воды. Без тепла тоже надолго остались: до сих пор восстановили не все коммуникации, жители Киевского района Донецка живут в холодных квартирах.

Применяются «Грады» и «Ураганы». Это, кстати, зафиксировала даже миссия ОБСЕ. В отчете за 3 февраля сказано:

«Возле перекрестка с круговым движением в Калининском районе Донецка наблюдатели зафиксировали свежую воронку, образовавшуюся, по их оценке, в результате разрыва ракеты, выпущенной из реактивной системы залпового огня (РСЗО, предположительно «Смерч» или «Ураган») с направления в диапазоне с запада на север. От ударной волны разбились окна и были повреждены двери и ворота в радиусе 170 м. Был также разрушен магазин, расположенный примерно в 10 м к юго‑востоку от кольцевого перекрестка и очень близко от места разрыва. Более того, приблизительно в 70 м от места разрыва был разрушен автомобиль, а металлические ворота дома были сорваны от избыточного давления, указывающее на то, что это был взрыв».

«На ул. Артема в Донецке команда СММ видела два свежих места ударов: одно было на ступеньках у входа в жилой многоквартирный дом, а второе — на дороге в 15–20 м к северу от дома. По оценкам наблюдателей, удары были вызваны попаданием ракет РСЗО (БМ‑21 «Град», 122 мм), выпущенных с западного направления. Половина всех окон дома с юго‑западной стороны были разрушены. На ул. Собинова наблюдатели зафиксировали свежую воронку во дворе дома и определили, что она образовалась от попадания ракеты РСЗО (БМ‑21). В соседнем доме были разбиты два окна с восточной стороны. На территории школы, расположенной на той же улице, команда СММ видела одну свежую воронку на расстоянии 10 м от школьного здания. По оценке наблюдателей, причиной ее образования был разрыв ракеты РСЗО (БМ‑21)».

В результате обстрелов ВСУ Донецка только за последнюю неделю погибло 6 мирных жителей. Более полутора сотен были эвакуированы из мест, по которым стреляют.

И вообще-то это все – незаконные методы ведения войны.

Согласно ст. 35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы и средства ведения войны не является неограниченным. Запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинять излишние повреждения или излишние страдания либо делающие смерть сражающихся неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и бессмысленному уничтожению материальных ценностей.

Статья 25 IV Гаагской конвенции 1907 г. запрещает атаковать или бомбардировать каким бы то ни было способом незащищенные города, селения, жилища или строения.

Против Украины в республиках возбуждены уголовные дела. Звучит обвинение в геноциде и незаконных методах ведения войны.

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