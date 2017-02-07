Как украинские диверсанты охотятся за лидерами ДНР и ЛНР

Взрыв автомобиля с главой Народной милиции ЛНР Олегом Анащенко в Луганске и достаточно быстрый арест главного подозреваемого в его убийстве, некоего неназванного «майора ВСУ», всколыхнули «шпионскую тему» украинских агентов в Донбассе. Сам факт присутствия украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и ЛНР общеизвестен, но именно сейчас их деятельность особенно активизировалась. Киев пытается атаковать не только в открытом бою, но и исподтишка, беря на прицел не только бойцов на передовой, но и лидеров самопровозглашенных республик в Донецке и Луганске.

Главу Народной милиции Луганска Олега Анащенко уничтожили по классической схеме, которую в равной степени используют как спецслужбы, так и представители мафиозных структур. Его автомобиль был заминирован и, похоже, находился под визуальным наблюдением: радиосигнал на подрыв поступил именно в тот момент, когда «объект» находился в машине и не мог ее покинуть – во время движения.

Подобный способ ликвидации гораздо эффективнее выстрела снайпера, которому нужно в точности знать маршрут движения автомобиля, занять выгодную позицию, предусмотреть пути отхода.

Не гарантируют точного попадания пули тонированные стекла, скорость движения и внимательность службы охраны, которая ожидает именно огневого поражения охраняемого человека. Заминировать автомобиль тоже непросто, но уж если подвесил взрывное устройство, остается только выждать нужный момент. В любом случае здесь работали профессионалы, а не гопники.

Задержание главного подозреваемого, который после теракта пытался скрыться из Луганска, переодевшись в женское платье, выявило и его принадлежность ГУР МОУ – Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Как утверждается, задержанный уже дал признательные показания и сейчас идет поиск его сообщников. Наверняка шпионская группа будет раскрыта и обезврежена.

При этом нет никаких гарантий, что это единственная ячейка украинских спецслужб, засланных в республики Донбасса для уничтожения лидеров и влиятельных военных командиров непризнанных Киевом ДНР и ЛНР. И вряд ли «майор ВСУ» поможет раскрыть всю диверсионную сеть в Донбассе: он лишь мелкая карта в большой игре украинских спецслужб, поставивших цель дестабилизировать ситуацию в мятежном регионе и посеять панику среди мирного населения.

«Украинская сторона уже давно отказалась от идеи прорыва в тыл ЛНР и ДНР крупных диверсионно-разведывательных групп и использует одиночек, которые могут контактировать между собой с помощью мобильных телефонов или иных гаджетов, – считает военный эксперт Евгений Крутиков. – Несмотря на усиленные меры безопасности, в полувоенной обстановке всегда расцветает нелегальная торговля всем и вся, включая сим-карты.

В Луганске нет такой уже традиционной системы, как видеонаблюдение, но просканировать данные вышек сотовой связи все-таки вполне реально. Никто не говорит о том, что покушение будет раскрыто в короткие сроки, но надежда, что какая-то из зацепок даст результат, есть».

Еще в конце 2014 года украинское ГУР развернуло в окрестностях Краматорска некий учебный центр, который ранее не фигурировал в документах ВСУ. Официально для обучения в нем направлялись действующие офицеры украинской армии, но вот доподготовка была весьма специфичной: минно-взрывное дело, снайперское дело, овладение навыками оперативной работы и доскональное изучение предполагаемого места деятельности – Донбасса.

Присутствие американских инструкторов из состава отдела ЦРУ, который прочно обосновался в знании СБУ в Киеве, дало возможность назвать это заведение разведывательным центром. Не исключено, что выпускником этой школы был и задержанный 6 февраля в Луганске майор ВСУ.

«Подобные разведцентры, которых на Украине существует около десятка, специализируются на подготовке слушателей для агентурной и диверсионной работы "за линией фронта", – рассказывает бывший начальник разведки ВДВ РФ полковник Павел Поповских. – В краматорской школе, которая находится в 50 километрах от линии разграничения в Донбассе, специализация идет на будущую деятельность в России и в основном на применение полученных диверсионных навыков в Донецке и Луганске. Такой предмет, как языковая подготовка, практически отсутствует – все слушатели в равной степени владеют как русским, так и украинским языком, многие хорошо знают не только регион Донбасса, но и сопредельные области России.

Сюда направляют офицеров, которые уже имеют базовое военное образование и успели послужить на различных должностях, поэтому обучение проводится в основном по специальным предметам, связанным с агентурной и диверсионной работой. Причем упор в большей степени делается именно на агентурную деятельность: сбор разведданных, вербовку агентов из числа местного населения, которые задействованы в обслуживании силовых ведомств. Чистые диверсанты – штучный товар, те, кого засылают для исполнения терактов. Как это было с группами, которые пытались проникнуть в Крым. Вероятно, что и все покушения на лидеров ЛНР и ДНР – это дело рук выпускников именно этой разведшколы».

Если так, то у украинских диверсантов достаточно большой «послужной список» в Донбассе. За последние два года ими были уничтожены более двух десятков влиятельных военных и политических деятелей Новороссии. Самое громкое дело – подрыв 16 октября 2016 года в лифте знаменитого Моторолы, Арсения Павлова, на которого до этого было совершено несколько покушений. В январе 2015-го в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы был убит народный мэр Первомайска (Луганская область) Евгений Ищенко.

В мае того же года устранили командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового. В декабре взрывное устройство унесло жизнь Павла Дремова, известного по позывному Батя, чуть позже был убит Бэтмен – Алексей Беднов. А Евгения Жилина, одного из основателей ЛНР, руководителя общественной организации «Оплот» убили в сентябре 2016 года в подмосковном поселке Горки-2. Известны и случаи покушений на лидеров ЛНР и ДНР Игоря Плотницкого и Александра Захарченко. Как видим, руки у украинских спецслужб достаточно длинные. Но и наблюдаем, как их успешно отрубают.

Недавно в упомянутом Краматорске случился скандал: СБУ обнаружила скрытые камеры видеонаблюдения в одном из общественных заведений этого города. Не афишировалось, но камеры были установлены в одном из питейных заведений, которое любили посещать по вечерам слушатели разведшколы, так что все их фото были хорошо известны сотрудникам МГБ (Министерство государственной безопасности) Донецкой народной республики. Тот курс шпионов в Донбасс так и не отправили, предпочли набрать новых слушателей, незасвеченных.

Кстати, эффективность деятельности МГБ Донецка во многом связывают с деятельностью Владимира Антюфеева, который в 2014 году стал вице-премьером ДНР, курирующим вопросы госбезопасности. Ранее он возглавлял МГБ Приднестровья, которое было признано одной из лучших структур государственной безопасности на постсоветском пространстве. Похоже, что его опыт весьма пригодился и в Донбассе – та же статистика покушений в Донецке гораздо ниже, чем в Луганске. Но «бойцам невидимого фронта» расслабляться пока не приходится.

Автор: Виктор Сокирко