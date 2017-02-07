Комплексы «Арена» обнаружили на дорогах Хакасии почти 9 тысяч нарушителей

07.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

﻿﻿8 751 нарушение зафиксировали комплексы только за январь 2017. В прошлом году нарушителей было гораздо меньше.

На дорогах Хакасии в целях безопасности дорожного движения работают комплексы «Арена». Это приборы, которые в автоматическом режиме выявляют тысячи нарушений автомобилистов.

За январь 2017 года сотрудники ГИБДД МВД вынесли 8 751 постановление о нарушениях, зафиксированных с использованием средств автоматической фиксации. Отметим, что это на 5 489   больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом наложено административных штрафов на сумму больше 4 000 000 рублей.

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