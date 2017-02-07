Майдаун: Русские чувствуют себя в Украине, как на курорте. Почему мы не давим их танками?!

Генетически чистые украинцы предлагают давить танками этнических русских, по недоразумению проживающих на территории единой, миролюбивой, соборной и крайне незалежной Украины. Впрочем, план этот уже «успешно» реализует ВСУ, однако сторонники «донецких гетто» и блокады «Даунбасса» недовольны темпами зачистки вчерашних соотечественников. Вот, к примеру, что пишет на форуме сайта «Корреспондент» президент-менеджер сектора розничной торговли Ringoo Яна Потишняк.

«Почему мы не давим танками всех этнических русских проживающих на нашей земле? Почему мы, наконец-то, не начнем их всех сжигать в газовых камерах, как это делали сами русские при Сталине в отношении наших дедов во время голодомора?.... Почему в Украине до сих пор полностью не запретили русский оккупационный язык? Ведь та же русня в своей рашке все народы заставила говорить по-русски, уничтожив все местные языки!..... Почему на нашей Украинской земле, измученной русскими оккупантами, русские чувствуют себя как на турецком курорте? Почему им оказывается бесплатная медицинская помощь? Юридическая помощь, и так далее? Если эти русские ненавидят Украинскую независимость!..... Вообще, надо ввести уголовную ответственность за сострадание к русским! За оказание им любой помощи! Медицинской! Юридической и так далее!.... подобно Латвии, для русских давно уж пора сделать отдельный паспорт «оккупанта»! Пусть им будет стыдно за Путинскую агрессию!.. И вообще, даже хоронить русских надо запретить в нашей земле! Давно пора уже нашей Верховной Раде принять закон, согласно которому этнических русских в обязательном порядке необходимо будет именно кремировать, а не захоранивать в нашей священной и измученной этими оккупантами земле! И вообще, надо выкопать могилы всех этнических русских захороненных сегодня в нашей земле и так же их кремировать, подобно тому, как в свое время в Израиле кремировали прах одного казненного немецкого преступника в начале 60-тых годов двадцатого века!»

Судя по всему, у менеджера еще много «дельных» предложений по поводу русскоговорящих жителей Неньки, хотя сам гневный пост написан на «мове оккупанта». По сути, такой текст тянет лет на 5 тюрьмы, хотя в Украине существует уголовная статья (161 УК) за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, «на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам».

Однако, модераторы одного из самых читаемых в Украине сайтов и ухом не ведут - их эта позиция и этот текст вполне устраивают. Ну а чего? Он вполне коррелируется с высказываниями таких героев Украины, как сотник Парасюк, «патриарх» Филарет, мэр Днепропетровска Филатов и прочих сторонников газовых камер и концлагерей для сторонников «русского мира».

Напомню, что в Украине СБУ ловит и садит людей только за посты и блоги в соцсетях. Так, в августе прошлого года СБУ провела обыск в квартире запорожского блогера и публициста Мирославы Бердник. Ее подозревали в распространении через свой блог материалов с признаками призывов к насильственной смене власти и свержению конституционного строя. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в октябре 2016 года в Павлограде Днепропетровской области работника популярной радиостанции, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях. А также информировал(!!!) об общественно-политических настроениях на предприятиях угольной отрасли Днепропетровщины. Менее года назад Кировский районный суд Кировограда присудил жителю города год условно за создание а в «Одноклассниках» странички – «Я Луганский и горжусь этим». Суд присудил ему один год лишения свободы без конфискации имущества. Безусловно, гордится своей принадлежностью к Луганщине - преступление, а призывать выкапывать из могил трупы этнических русских – подвиг.