Маргарита Симоньян обвинила Санди Таймс в попытке отпугнуть британских рекламодателей RT

Газета 5 февраля опубликовала статью "Британские рекламодатели обходят стороной "путинский" телеканал", в которой заявила, что крупнейшие британские компании отказываются от рекламы на RT UK

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обвинила британскую газету Sunday Times в неправильной интерпретации слов председателя парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиан Коллинса, который якобы призвал рекламодателей отказаться от сотрудничества с RT, что привело к отказу нескольких компаний от сотрудничества с телеканалом. Об этом сообщается на сайте RT.

"Сейлз хаус, через который рекламодатели размещают рекламу на RT UK, сообщил нам, что сразу несколько компаний решили порвать с RT после звонка The Sunday Times. При этом в статье The Sunday Times говорит, что рекламодатели отказались сотрудничать с нами из-за "кремлевской пропаганды". И приводит призыв британского парламентария бойкотировать RT, хотя он этого и не говорил ", - прокомментировала ситуацию главный редактор телеканала Маргариты Симоньян.

Sunday Times 5 февраля опубликовала статью под заголовком "Британские рекламодатели обходят стороной "путинский" телеканал", в которой заявила, что крупнейшие британские компании отказываются от рекламы своих брендов на RT UK на фоне обвинений в том, что телеканал якобы распространяет "пропаганду и поддельные новости".

В статье издание сообщило, что Коллинс якобы призвал британских рекламодателей бойкотировать канал "дезинформации и пропаганды". "Рекламы британских компаний не должно быть на каналах, которые распространяют фейковые новости с целью посеять страх и внести смятение. Я призываю всех, кто еще не сделал этого, cнять свою рекламу с подобных каналов", - приводились там слова Коллинса.

Как заявил RT сам Коллинс , его слова имели общий характер. "Они относились к любому телеканалу и вебсайту, который публикует или транслирует фейковые новости. Я не называл никакую конкретную организацию ни в одном из высказываний", - сообщил политик телеканалу.