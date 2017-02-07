Машины ОБСЕ срочно покидают Луганск – к чему бы это?

На этот раз в Луганске засняли как машины ОБСЕ срочно покидают город. Напомним, что 2 февраля аналогичная картина наблюдалась в Донецке. За этим последовали массированные артиллерийские обстрелы и резкая эскалация военных действий в районе города.

Машины ОБСЕ экстренно покидают Луганск: