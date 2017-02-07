На Крымском мосту начали сборку уникальных 45-метровых арок

Строители Крымского моста приступают к сборке сводов арок. Пролеты поднимутся на высоту 35 метров над морем, чтобы обеспечить проход судов. На сооружениях установят световую сигнализацию для кораблей и самолетов.

Сборкой занимаются более 500 инженеров и рабочих. Как отмечают эксперты, это во многом уникальный опыт. Арки такого масштаба в морских условиях в нашей стране еще не устанавливали. Установка арок на опоры планируется в августе 2017 года, сообщает "Россия 24".

По данным инфоцентра "Крымский мост", судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов будут собираться около года. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров. Протяженность пролета — 227 метров, вес — почти 6 тысяч тонн — железнодорожный, более 4 тысяч тонн — автодорожный. Они готовятся к установке с помощью понтонной плавсистемы, которую сейчас изготавливают на Севморзаводе в Севастополе.

Мост свяжет Крымский полуостров с материковой частью России. Начало автомобильного движения по нему запланировано на декабрь 2018 года, движения поездов — на декабрь 2019 года. Стоимость проекта — почти 230 миллиардов рублей.