НАТО начали масштабные учения в Черном море непосредственно у границ России

В Черном море в непосредственной близости от российских границ 7 февраля началась активная фаза масштабных учений НАТО под названием «Щит моря». В военных маневрах участвуют Болгария, Греция, Румыния, Испания, Турция, Украина и США с Канадой.

В общей сложности в учениях задействованы 16 кораблей, в том числе восемь несущих ракеты фрегатов и корветов, а также одна подводная лодка, десять самолетов и порядка трех тысяч военнослужащих.

Маневры «Щит моря» продлятся до 10 февраля. В Черном море они проводятся уже третий год подряд – организаторы не скрывают, что это напрямую связано с ситуацией на Украине.

А возле западных границ России, в Литве, сегодня состоялась официальная презентация батальона передового базирования НАТО. Руководить подразделением численностью в 1200 солдат взялась Германия. Батальон включает в себя 13 танков «Леопард» и 40 боевых машин пехоты.

Президент Литвы Даля Грибаускайте военных привествовала лично и буквально светилась от счастья. В частности, глава государства с гордостью заявила, что никогда ранее в Литве не дислоцировались такие крупные подразделения иностранных войск.