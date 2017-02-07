Николай Азаров: Байден с Януковичем совсем не церемонился

Экс-премьер-министр Украины, глава КСУ Николай Азаров в ходе пресс-конференции в Москве, которая состоялась сегодня, 7 февраля, в редакции газеты «Комсомольская правда», рассказал о своих отношениях с экс-президентом Виктором Януковичем, а также о том, почему не был разогнан «майдан».

Николай Азаров, как глава правительства, настаивал на решительных и мерах его пресечения, однако, действующий тогда президент не смог верно оценить все риски, которыми он оказался чреват. К тому же, запрет на разгон «майдана» поступил из США, от небезызвестного вице-президента Джо Байдена.

«Я не поддерживаю с Януковичем никаких отношений. Чем он занимается я не знаю. Не поддерживаю я и отношения со многими членами правительства, которые находятся сейчас тут же, в Москве, в эмиграции. Кто-то помалкивает, выжидает, пытается что-то выторговать для себя. Кто-то борется.

Что касается лично Януковича, то я не могу простить ему его слабости, которую он проявил в ходе госпереворота в Киеве», - отметил политик.

По словам Азарова, он еще в декабре 2013 года предупреждал Януковича, что необходимо ликвидировать боевиков, которые появились на майдане. А с мирными протестующими можно было договориться. Янукович же его не послушал.

Азаров признался, что и он и Янукович знали о подготовке боевиков в Литве, Польше и на западной Украине.

«И видели и знали, но адекватных мер не приняли. Руководство СБУ регулярно докладывало об этом Януковичу. Но что такое 10-15, да даже 200 боевиков. Янукович был уверен, что он с ними справится. Но воли и решимости дать команду на это он не нашёл. Помню, ему доложили, уже в ходе майдана, что в Доме профсоюзов полторы сотни боевиков хранят оружие и взрывчатку. Что ответил Янукович? Он не увидел в этом опасности. Хотя все силовики говорили, что если будет команда - разгоним.

Я тогда часто общался с беркутовцами. И я помню, что никто не жаловался, никто не спрашивал, когда им улучшат условия, какие деньги будут. Все спрашивали - когда будет дана команда разогнать эту шоблу...При встречах с Януковичем я говорил: "Виктор, хватит бесконечных переговоров". Но Януковичу также и звонил Байден и грозил, что бы не трогать майдан. Байден, я вас уверяю, с Януковичем не церемонился. Думаю, он и с Порошенко так общался. В итоге шли долгие бесплатные переговоры. Мы их продолжали даже тогда, когда гибли беркутовцы, 70 сотрудников "Беркута" уже были в больнице. Но стоило мне заикнуться о решительных мерах, как Янукович мне заявлял, что я срываю мирные переговоры», - рассказал экс-премьер.

Азаров также подчеркнул, что не поддерживает никаких отношений с олигархами, которые поддержали переворот. К ним относится и Ринат Ахметов, который призывал Януковича сменить правительство в угоду «майдану».

«Мне не о чем говорить с олигархами. Это несамостоятельные фигуры. Я вижу, как они пытаются складывать яйца в разные корзины и для всех быть хорошими. Когда Порошенко шёл на выборы среди крупного бизнеса муссировалась идея, что он нормальный мужик, надо поддержать, а потом, мол, найдём с ним общий язык... Я тогда сказал - не будет общего языка. С Петром договариваться не о чем. Это - американский проект», - подчеркнул политик.