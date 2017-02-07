Объявить гомеопатию лженаукой малограмотной РАН с наскоку не удалось

Попытка РАН поставить точку в вопросе гомеопатии, объявив ее лженаукой, разбилась о стандарты Всемирной организации здравоохранения. Именно то, что эта организация официально признает гомеопатию, дало Минздраву основание выступить с совсем иной позицией. А сами гомеопаты и вовсе возмущены.

Меморандум Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) «О лженаучности гомеопатии» был опубликован на электронной странице этой комиссии. Подписи под экспертным заключением, сопровождавшим текст, поставили более трех десятков ученых-медиков.

Лечение или знахарство?

По мнению авторов меморандума, «гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью». По их мнению, замещение традиционных методов лечения гомеопатическими в итоге «может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов». Официальная медицина тоже часто приводит к смерти пациентов но почему-то не подверглась "линчеванию" со стороны РАН.

Ссылаются члены комиссии и на международный опыт:

«В 2016 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) пришла к выводу, что «заявления об эффективности традиционных безрецептурных гомеопатических препаратов подкрепляются исключительно гомеопатическими теориями и прувингами, которые не признаны современными экспертами в области медицины и не являются надежными научными свидетельствами эффективности». На этом основании FTC предложила ограничить рекламу гомеопатических средств следующими мерами: в отсутствие надлежащих клинических исследований, подтверждающих эффективность гомеопатических средств, потребитель должен быть информирован о том, что доказанной терапевтической ценности у препарата нет. Аналогичные требования к маркировке гомеопатических препаратов сформулированы в недавнем решении Совета Евразийской экономической комиссии № 76 от 03.11.2016 «Об утверждении требований к маркировке лекарственных средств для медицинского применения и ветеринарных лекарственных средств».

В меморандуме содержатся рекомендации как к государственным институтам, так и к аптекам, вузам, СМИ, врачам, пациентам и даже самим гомеопатам. В частности, предлагается вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления, не включать гомеопатию в новые и обновляемые стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, не продавать гомеопатические средства вместе с лекарствами в аптеках, маркировать их ярлыком «гомеопатия», в инструкциях к таким препаратам обязательно указывать их состав, а на упаковках давать «указания на отсутствие доказанной клинической эффективности и показаний к применению».

Медики против магии

«Гомеопатия начала проникать в нашу систему здравоохранения, как только ослабла хватка государства, то есть в девяностые, и умудрилась неплохо легализоваться. Дошло до того, что приказом Минздрава был внедрен гомеопатический метод, в ведущих вузах – открыты кафедры гомеопатии и организованы курсы для врачей по этому направлению, оно попало на уровень госзакупок и стандартов медицинской помощи, что не может не вызывать тревогу у медицинского сообщества, – рассказал газете ВЗГЛЯД об актуальности проблемы один из подписантов экспертного заключения меморандума «О лженаучности гомеопатии» врач-терапевт, научный редактор журнала «АВС», член Ассоциации медицинских журналистов Алексей Водовозов.

По словам эксперта, авторы меморандума действуют в русле мировых тенденций:

«В США теперь при рекламе гомеопатических средств требуется в обязательном порядке указать, что оно изготовлено по устаревшим технологиям, а его терапевтический эффект не доказан. В Великобритании, несмотря на то, что к услугам гомеопата прибегает королевская семья – у них есть свой штатный королевский гомеопат, в национальной системе здравоохранения нельзя получить гомеопатическое средство, там вам не порекомендуют гомеопатическую терапию, только если где-то в частной клинике».

Водовозов утверждает, что документ комиссии по борьбе с лженаукой носит исключительно рекомендательный характер, поскольку «запретить гигантский бизнес, приносящий до 115 млрд долларов дохода в год, невозможно»:

«Скорее это они, если захотят, смогут запретить ученых, – считает медик. – Опять же гомеопатия существует потому, что человеческой натуре свойственна тяга к мистическому. Как запретишь магическое мышление? Мы лишь хотим дать некий инструмент врачам и преподавателям медицинских вузов, которым навязывают гомеопатию».

С таким мнением не согласна представитель Профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов стран СНГ, столичный терапевт Наталья Еременко, о чем она и рассказала газете ВЗГЛЯД:

«Конечно, появление подобного меморандума иначе как бредом назвать нельзя, – убеждена гомеопат. – Гомеопатия действует на более высоком уровне, чем традиционная медицина. Последняя работает с пациентом только на одном уровне – уровне патологии, мы же – на трех, занимаясь человеком в целом. В меморандуме написано, что результаты нашей практики не доказаны, но есть объективные данные, те же показания УЗИ, например. В свое время официальное врачебное сообщество так же не признавало генетику и гистологию... Мне кажется, борьбу с нашим направлением лоббируют фармакологические компании, основная мотивация состоит в том, что люди все больше обращаются к биологически активным добавкам, чем к лекарственным средствам».

Дипломатичный ход Минздрава

В то же время реакция государственных институтов на появление меморандума была разной. Как сообщило ТАСС, первой на предложение ученых откликнулась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук, – процитировало агентство начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева. – Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым».

Однако реакция Министерства здравоохранения была не столь однозначной. В частности, ТАСС процитировал и министра Татьяну Яковлеву, которая сообщила, что «гомеопатия признается официально Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом России».

В свою очередь на вопрос газеты ВЗГЛЯД о том, как намерено ведомство реагировать на меморандум и содержащиеся в нем рекомендации, в его пресс-службе ответили следующее:

«В настоящее время методы гомеопатии в той или иной степени разрешены к применению в большинстве стран мира. Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и госзакупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью. В связи с этим в министерстве будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии. Основной задачей группы станет выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области с учетом современных международных требований доказательности».

С таким подходом министерства согласна и первый зампредседателя думского комитета по охране здоровья, главный терапевт Московской области Наталья Санина:

«Конечно, мы доверяем Российской академии наук, но я также думаю, что решение Минздрава создать рабочую группу – верное решение, – считает депутат. – И законодательной власти не следует вмешиваться в ее работу. Очень правильно провести проверку эффективности гомеопатических средств опытным путем. Например, я как врач никогда не назначу средство, в котором не уверена. В то же время обычные лекарства проходят через четыре фазы исследований: первая – тесты на животных, вторая – на добровольцах, третья – информация идет от независимых исследовательских центров, расположенных по всему миру, четвертая проводится уже после того, как препарат зарегистрирован. Я, например, не уверена, что гомеопатические средства проходят через аналогичную систему испытаний. Но четкое заключение должно быть дано по каждому из них. И тогда будет понятна правота той или иной стороны».