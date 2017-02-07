Оливер Стоун призвал Дональда Трампа рассекретить документы по Украине

Осложнение ситуации в Донбассе спровоцировано действиями Киева, который заинтересован в дальнейшем получении помощи от нового руководства США.

Об этом американский режиссер заявил в интервью Первому каналу. По его словам, именно поэтому в Донбассе снова ожесточенные бои, а обвиняют в этом РФ и Владимира Путина. Стоун заявил, что не верит ни одному слову украинского лидера. Президент Порошенко во всем обвиняет Россию, чтобы получить деньги и оружие от США. При этом на Украине и в мире киевские власти ведут грязную информационную войну.

«Это отвратительно, что происходит. И неслучайно. Трамп выиграл (президентские выборы), и правительству в Киеве надо, чтобы он продолжал им помогать. И отсюда осложнение обстановки на Донбассе, а обвиняют опять русских», — сказал он.

Стоун также заявил, что не верит украинским властям, и назвал их провокаторами. По его мнению, они «используют любые средства, рассчитывают получить больше денег от Трампа, получить его поддержку, рассказывая, какие плохие эти русские».

«Это грязная информационная война, это пропаганда», — отметил кинорежиссер.

Оливер Стоун выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен обнародовать секретные документы о конфликте на Украине и в Сирии.

«Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. По Сирии тоже, но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война», — заявил он.

Стоун также назвал «сказками» утверждения американского истеблишмента о том, что Россия якобы захватила Крым, присутствует в Донбассе и угрожает Украине.