«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!

07.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Просматривая сегодня пост Алексея Смирнова "Картина маслом-75. Обзор за неделю" я увидел вот эту картинку

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!

которая напомнила мне скандал восьмилетней давности относительно выставки фотографий: "Париж в оккупации 1941-44г".

Альбом фотографий оккупированного немцами Парижа, 1942 год.

Фотографии из альбома Андре Зукка (André Zucca) корреспондента немецкого журнала "Сигнал" в Париже 1940-44 годов, «Парижане под оккупацией» («Les Parisiens sous l‘Occupation») . Это единственные цветные фотографии, сделанные в Париже в тот период. Цветная пленка, солнечные дни, улыбки французов, приветствующих оккупантов.

Французы не любят эти фотографии, так как на них показана беззаботная жизнь Парижа и принятие парижанами власти немцев. Мэрия Парижа категорически запретила рекламировать выставку этих фотографий, проходившую летом 2008 года, на улицах и потребовала сопроводить ее специальными объяснениями о том, как парижанам приходилось терпеть нацистов.

Говорят существует давняя история, случившаяся во время подписания немцами акта о капитуляции:

Плененный фельдмаршал Вильгельм Кейтель, увидев французского генерала Тассиньи, спросил у Жукова: " Мы проиграли войну России, Англии и Америке. Но оказывается нас ещё и Франция победила. Где и когда ? "...

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Париж в оккупации 1941 - 44гг

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Афиша выставки у Триумфальной арки на углу улиц Тильзит и Елисейских полей

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Базарный день в квартале Насьон

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Бани на реке Сена

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
В Венсеннском зоопарке

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
В Венсеннском зоопарке

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
В подписи к снимку сказано, что топливом для этого автобуса служил "городской газ"

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Велотакси в Париже

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Велотакси перед рестораном Максим на улице Мира

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Взвешивание жокеев на ипподроме Лонгшан

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Вид на Собор Парижской Богоматери с набережной Сен-Бернар

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Витрина с фотографией маршала-коллаборациониста Петена

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Влюбленные в Люксембургском саду

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Гитлеровцы шагают по улицам Парижа

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Еврейка на улице Риволи
«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Пропагандистский плакат, выпущенный после бомбардировки Руана британской авиацией в апреле 1944 года. В Руане, как известно, англичанами была казнена национальная героиня Франции Жанна д`Арк. Надпись на плакате гласит: "Убийцы всегда возвращаются... на место преступления"

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Знаменитые модистки Роза Валуа, Мадам ле Монье и Мадам Аньес на ипподроме Лонгшан

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Квартал Ле-Аль

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Квартал Ле-Аль

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Квартал Ле-Аль

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Квартал Ле-Аль

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Квартал Ле-Аль

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Кинотеатр на улице Риволи в Париже

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Кинотеатр

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Комендатура на углу улицы 4 сентября и проспекта Оперы

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Модные очки

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
На верхнем снимке — автомобиль, топливом для которого служит древесный уголь. На нижнем снимке — автомобиль, работающий на сжатом газе

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
На площади Трокадеро

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
На улице Риволи в Париже

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Надпись на плакате гласит: "Если хочешь зарабатывать больше... приезжай работать в Германию"

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Нацистская пропаганда на Елисейских полях, текст на плакате в центре: "Они отдают кровь, а вы отдайте труд на спасение Европы от большевизма"

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Немцы у могилы Неизвестного солдата под Триумфальной аркой

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Оркестр на площади Республики

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Парижане играют в карты Люксембургском саду

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Парижане отдыхают у фонтана в Люксембургском саду

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Парижанка

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Парижанки в саду Пале-Рояль

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Парижский рикша

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Парижское кафе

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Площадь Согласия

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Пляж возле моста Каррузель

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Рыбаки на реке Сена в Париже

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Туфли парижанок из фибрена с деревянной колодкой

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Указатель улиц

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Улица Парижа

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Улица Розье в еврейском квартале Марэ, в годы оккупации евреи носили желтую звезду на груди

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Центральный рынок Парижа Les Halles. На снимке хорошо видна одна из металлических конструкций эпохи Наполеона Третьего, которые были снесены в 1969 году

 

«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!
Ярмарка в квартале Насьон

 

Ну, вот и всё!

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