«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!

Просматривая сегодня пост Алексея Смирнова "Картина маслом-75. Обзор за неделю" я увидел вот эту картинку
которая напомнила мне скандал восьмилетней давности относительно выставки фотографий: "Париж в оккупации 1941-44г".
Альбом фотографий оккупированного немцами Парижа, 1942 год.
Фотографии из альбома Андре Зукка (André Zucca) корреспондента немецкого журнала "Сигнал" в Париже 1940-44 годов, «Парижане под оккупацией» («Les Parisiens sous l‘Occupation») . Это единственные цветные фотографии, сделанные в Париже в тот период. Цветная пленка, солнечные дни, улыбки французов, приветствующих оккупантов.
Французы не любят эти фотографии, так как на них показана беззаботная жизнь Парижа и принятие парижанами власти немцев. Мэрия Парижа категорически запретила рекламировать выставку этих фотографий, проходившую летом 2008 года, на улицах и потребовала сопроводить ее специальными объяснениями о том, как парижанам приходилось терпеть нацистов.
Говорят существует давняя история, случившаяся во время подписания немцами акта о капитуляции:
Плененный фельдмаршал Вильгельм Кейтель, увидев французского генерала Тассиньи, спросил у Жукова: " Мы проиграли войну России, Англии и Америке. Но оказывается нас ещё и Франция победила. Где и когда ? "...