«Париж в оккупации 1941-44г». Запрещённые в Париже фотографии поразили многих!

Просматривая сегодня пост Алексея Смирнова "Картина маслом-75. Обзор за неделю" я увидел вот эту картинку

которая напомнила мне скандал восьмилетней давности относительно выставки фотографий: "Париж в оккупации 1941-44г".

Альбом фотографий оккупированного немцами Парижа, 1942 год.

Фотографии из альбома Андре Зукка (André Zucca) корреспондента немецкого журнала "Сигнал" в Париже 1940-44 годов, «Парижане под оккупацией» («Les Parisiens sous l‘Occupation») . Это единственные цветные фотографии, сделанные в Париже в тот период. Цветная пленка, солнечные дни, улыбки французов, приветствующих оккупантов.

Французы не любят эти фотографии, так как на них показана беззаботная жизнь Парижа и принятие парижанами власти немцев. Мэрия Парижа категорически запретила рекламировать выставку этих фотографий, проходившую летом 2008 года, на улицах и потребовала сопроводить ее специальными объяснениями о том, как парижанам приходилось терпеть нацистов.

Говорят существует давняя история, случившаяся во время подписания немцами акта о капитуляции:

Плененный фельдмаршал Вильгельм Кейтель, увидев французского генерала Тассиньи, спросил у Жукова: " Мы проиграли войну России, Англии и Америке. Но оказывается нас ещё и Франция победила. Где и когда ? "...

Париж в оккупации 1941 - 44гг

Афиша выставки у Триумфальной арки на углу улиц Тильзит и Елисейских полей

Базарный день в квартале Насьон

Бани на реке Сена

В Венсеннском зоопарке

В Венсеннском зоопарке

В подписи к снимку сказано, что топливом для этого автобуса служил "городской газ"

Велотакси в Париже

Велотакси перед рестораном Максим на улице Мира

Взвешивание жокеев на ипподроме Лонгшан

Вид на Собор Парижской Богоматери с набережной Сен-Бернар

Витрина с фотографией маршала-коллаборациониста Петена

Влюбленные в Люксембургском саду

Гитлеровцы шагают по улицам Парижа

Еврейка на улице Риволи

Пропагандистский плакат, выпущенный после бомбардировки Руана британской авиацией в апреле 1944 года. В Руане, как известно, англичанами была казнена национальная героиня Франции Жанна д`Арк. Надпись на плакате гласит: "Убийцы всегда возвращаются... на место преступления"

Знаменитые модистки Роза Валуа, Мадам ле Монье и Мадам Аньес на ипподроме Лонгшан

Квартал Ле-Аль

Квартал Ле-Аль

Квартал Ле-Аль

Квартал Ле-Аль

Квартал Ле-Аль

Кинотеатр на улице Риволи в Париже

Кинотеатр

Комендатура на углу улицы 4 сентября и проспекта Оперы

Модные очки

На верхнем снимке — автомобиль, топливом для которого служит древесный уголь. На нижнем снимке — автомобиль, работающий на сжатом газе

На площади Трокадеро

На улице Риволи в Париже

Надпись на плакате гласит: "Если хочешь зарабатывать больше... приезжай работать в Германию"

Нацистская пропаганда на Елисейских полях, текст на плакате в центре: "Они отдают кровь, а вы отдайте труд на спасение Европы от большевизма"

Немцы у могилы Неизвестного солдата под Триумфальной аркой

Оркестр на площади Республики

Парижане играют в карты Люксембургском саду

Парижане отдыхают у фонтана в Люксембургском саду

Парижанка

Парижанки в саду Пале-Рояль

Парижский рикша

Парижское кафе

Площадь Согласия

Пляж возле моста Каррузель

Рыбаки на реке Сена в Париже

Туфли парижанок из фибрена с деревянной колодкой

Указатель улиц

Улица Парижа

Улица Розье в еврейском квартале Марэ, в годы оккупации евреи носили желтую звезду на груди

Центральный рынок Парижа Les Halles. На снимке хорошо видна одна из металлических конструкций эпохи Наполеона Третьего, которые были снесены в 1969 году

Ярмарка в квартале Насьон

Ну, вот и всё!