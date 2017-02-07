Сборная ДЮСШ Абакана обошла красноярцев

После дня отдыха участники финального турнира всероссийских соревнований по хоккею с мячом имени Анатолия Мельникова продолжили борьбу за призы клуба «Плетёный мяч».

7 февраля в Абакане команда «Юность-ИЦС» (Иркутск) всухую обыграла «Кузбасс-2005» (Кемерово). Все три мяча были забиты кемеровчанам во втором тайме. Голы записали в свой актив Данил Пашков (22, 36), Иван Воробьёв (31).

Шикарный спектакль разыграли на льду стадиона «Саяны» команды «Енисей-2005» (Красноярск) и «Родина-2005» (Киров). Первый мяч, попавший на просторы протокола, влетел в ворота красноярцев уже на первой минуте игры – не растерялся грозного соперника Артём Пысин. На 20-й минуте «Родина-2005» закрепила успех, теперь уже Илья Чернов проэкзаменовал голкипера «Енисея-2005» Дмитрия Горбачёва. 2:0 – можно чуточку и отдохнуть. Это должно быть и чуть не сгубило кировчан. На 27-й минуте Антон Савлук забил с игры, а на 35-й сравнял счёт с розыгрыша углового. Впору было бы «Родине-2005» расклеиться, ведь красноярцы до этого момента не потерпели ни единого поражения на турнире, а в таких ситуациях нервы точно начинают сдавать. Но только не у кировчан, поздравления принимал Кирилл Шитов, забивший на 36-й минуте. 3:2.

С таким же счётом завершилась встреча между командой «Водник-2005» (Архангельск) и сборной ДЮСШ Абакана. Главным героем матча стал Сергей Кильчичаков, который два мяча отгрузил сопернику с подачи Виталия Дроздова (15, 32), а ещё один – благодаря пасу Матвея Воробьёва (35, с угл.).

«Водник-2005» тоже, конечно, не отсиживался у своих ворот. Ребята шли в атаку, искали бреши в абаканской обороне до самой последней минуты поединка. В итоге их старания увенчались голами. Первый мяч – это заслуга Клима Четверикова (22), второй – Василия Холопова (40).

Завершала очередной день состязаний игра между сборной Нижегородской области и командой «Ерофей» (Хабаровск).

Первый тайм завершился вничью (1:1). У нижегородцев оставил не у дел голкипера Тимофей Якушенко (8), у хабаровчан ответил взаимностью Артём Гучок (9).

Вторая половина игры прошла в борьбе, но и она не выявила победителя. Сборная Нижегородской области вышла вперёд за счёт точного удара Ивана Захарова (25), однако этого оказалось недостаточно. На ничейном результате остановил противостояние Кирилл Рекунов (32, с пен.). 2:2.

Таким образом, сборная ДЮСШ Абакана с 13 очками возглавила турнирную таблицу турнира. На втором и третьем местах идут соответственно «Енисей-2005» (12 очков) и сборная Нижегородской области (8). Впереди ещё два дня соревнований.

РАСПИСАНИЕ ИГР

2 февраля

Сборная Нижегородской области — «Водник» (1:1)

«Енисей» — «Юность-ИЦС» (4:1)

ДЮСШ — «Кузбасс» (4:0)

«Родина» — «Ерофей» (1:1)

3 февраля

ДЮСШ — «Родина» (2:1)

«Водник» — «Кузбасс» (0:1)

«Енисей» — «Ерофей» (2:1)

«Юность-ИЦС» — сборная Нижегородской области (0:1)

4 февраля

«Родина» — «Юность-ИЦС» (1:2)

Сборная Нижегородской области — «Кузбасс» (1:0)

«Ерофей» — ДЮСШ (2:2)

«Водник» — «Енисей» (2:5)

5 февраля

«Кузбасс» — «Енисей» (0:3)

«Ерофей — «Юность-ИЦС» (1:0)

ДЮСШ — сборная Нижегородской области (2:0)

«Родина» — «Водник» (3:0)

7 февраля

«Юность-ИЦС» — «Кузбасс» (3:0)

«Енисей» — «Родина» (2:3)

«Водник» — ДЮСШ (2:3)

Сборная Нижегородской области — «Ерофей» (2:2)

8 февраля

«Ерофей» — «Водник»

Сборная Нижегородской области — «Енисей»

«Юность-ИЦС» — ДЮСШ

«Кузбасс» — «Родина»

9 февраля

«Родина» — сборная Нижегородской области

«Юность-ИЦС» — «Водник»

ДЮСШ — «Енисей»

«Кузбасс» — «Ерофей»

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