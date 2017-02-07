Школьники Черногорска из-за гриппа не будут учиться до 12 февраля

Эпидобстановка по гриппу и ОРВИ заставила продлить внеплановые каникулы в городе.





На сегодня 8209 школьников не посещают образовательные учреждения. Эпидемический порог заболеваемости превышен в два раза. Всего на минувшей неделе за медицинской помощью обратились 1295 больных ОРВИ, из которых 1048 детей. Также зарегистрированы девять случаев гриппа. Карантин был объявлен 30 января и рассчитывался на неделю. Однако эпидемия так и не пошла на убыль, поэтому его продлили еще на семь дней, сообщает Черногорск Информ». В городе организовано дистанционное обучение. Учителя общаются с детьми посредством Интернета. Внеочередные каникулы для первоклассников, которые были запланированы с 13 по 19 февраля будут отменены.

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