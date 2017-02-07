Сирия: репортаж из не покорившегося Дейр эз Зор





Несколько дней назад в осажденный и рассеченный на две части анклав Дейр-эз-Зор прибыла команда Anna-News во главе с Маратом Мусиным. Ниже, заметки из первых рук о том, что происходит в анклаве в последние дни



Заметки из Дейр-эз-Зора.



Наш вертолет МИ-8 приземлился в районе Панорамы борющегося Дейр-эз-Зора. На командном пункте боем управлял командующий генерал-майор Мухаммад Хасан. Командующий в пределах прямой видимости корректировал огонь артиллерии по боевикам террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) на кладбище. которое представляет собой настоящий укрепрайон. По этим позициям дополнительно отработали ВВС Сирийской арабской республики. Генералы уверены в скорой победе, детально ответили на все мои вопросы.



Освободить кладбище мешает занятая ИГИЛ 17 сентября 2015 года с помощью бомбо-штурмового удара ВВС американской коалиции господствующая высота — гора Сарда-2. Генерал Хайтхам из 17-й дивизии подробно рассказал как на его глазах четыре F-16 сначала пробомбили позиции САА, а затем стали из пушек расстреливать солдат в окопах. Погибли 54 соладата и офицера, 13 были ранены. После чего, буквально через 5 минут в атаку пошел ИГИЛ и захватил гору Сарда-2. Без помощи США ИГИЛ взять эти позиции не мог полтора года.



Генерал Гасан Арафат, чье подразделение занимает позиции на берегу Ефрата в кардиологической клинике рассказал как 6 декабря точно также четыре F-16 разбомбили позиции его части в Аяше на севере Дейр-эз-Зора. Это было в нашу первую командировку (сейчас — четвертая). Мы сняли тогда там три уничтоженных БМП, ЗУ-23, танк и уничтоженные склады с оружием. Погибли 3 солдата. Через месяц с небольшим 16 января 2016 года ИГИЛ окружил его подразделение. Три дня генерал с 50 солдатами вел бой в окружении. Когда боеприпасы закончились, он прорвался в соседний район. Таким образом мы документировали факты прямой помощи США ИГИЛ.

В городе настоящая гуманитарная катастрофа. Даже скудную норму хлеба по карточкам жителям выдают лишь частично. Проблемы с питьевой водой. Вода дается только один раз в неделю всего на 4 часа. Жители окружали нас и молили о помощи России. Они надеются только на нас.

Марат Мусин, Кирилл Рад



https://goo.gl/kM9N8h - цинк

Сегодня утро начиналось удачно для защитников Дейр-эз-Зора. Сирийские ВВС бомбили позиции ИГИЛ (террористическая организация запрещенная в России). Во всем городе дребезжали стекла. Удары с воздуха поддерживала артиллерия и танки.

Мы облетели на квадрокоптере позиции боевиков на кладбище и сняли попадания снарядов по позициям исламистов. В ответ по нашим позициям активно работали снайперы боевиков. Тем не менее, утром штурмовые отряды продвинулись почти на 200 метров в сторону блокированного аэродрома, но не смогли закрепиться. Через два часа боевики контратаковали и вернули утраченные позиции.

60% дороги к взлетной полосе котролируют солдаты Сирийской арабской армии, 40% — ИГИЛ. 90% злополучного кладбища, площадь которого превышает 1 квадратный километр, контролируют солдаты, 10% — ИГИЛ. Для воссоединения нужно пройти с боями почти километр.



В эту среду ИГИЛ планировал задавить массой защитников блокированного аэродрома, и только благодаря массированным ударам сушек с Хмеймима, мужеству и героизму его защитников, кровавой трагедии на днях не произошло.

Сегодня, как обычно, раз в неделю жителям дали на 4 часа воду. Все запасались на неделю. Жители окружали нас и все в один голос говорили, что в городе голод. Чумазые дети провели нас по торговым рядам и рассказали о сумасшедших ценах на продукты первой необходимости. Дети и взрослые кричали, что два года не видели молоко и мясо, больные — лекарства. Какие-то мальчишки на наших глазах выкапывали корни спиленных городских деревьев на растопку. Ведь килограмм прессованного картона (оргалита) стоит 2 доллара. Жители со слезами на глазах молили Россию в нашем лице о спасении. Отчаяние и слезы мирных жителей и детей невозможно было видеть. Некоторые женщины, не боясь угрозы жуткой смерти, говорили на камеру, что если ИГИЛ прорвется, то они напоследок сами возьмут оружие в руки…



Мы нашли еще нескольких очевидцев воздушной бомбардировки американской коалиции позиций сирийской арабской армии. Пережившие этот бомбо-штурмовой удар США солдаты и генерал рассказали как их расстреливали из пушек самолеты НАТО. Называли имена погибших тогда бойцов. Говорили, что ИГИЛ никогда бы не взял их позиции (они отбили более 30 атак), если бы не предательский удар F-16.

Сегодня мы в очередной раз снимали позиции боевиков ИГИЛ (террориcтической организации, запрещенной в России) на кладбище Дейр-эз-Зора. В ответ террористы попытались снять нас. Их небольшой дрон достаточно точно бросил на нашу машину самодельную бомбу. Мина разорвалась в метре от автомобиля. Пробит радиатор и передние колеса, поврежден двигатель, что в условиях окружения достаточно проблематично починить. В этот раз никто не пострадал.



Мы сменили позицию. Запустили квадрокоптер и стали наводить его на боевиков. Наш квадрокоптер по ошибке попытались сбить сирийские солдаты, но промахнулись и прекратили огонь, услышав непереводимую игру слов на русском и арабском языках. Нам помогали управлять устройством наш друг генерал Гасан Арафат и сирийский журналист Ахмад Хамдуш. В этот момент исламистский дрон снова обнаружил нас и бросил бомбу в 20 метрах от группы. Генерал Гасан получил осколочные ранения в живот и в ногу, Ахмад — осколок в ногу. Генерал родился «в рубашке». Еще один осколок шел ему в сердце, но пробив левый грудной карман бушлата и лежащий в нем телефон, потерял смертельную силу.



Перед этим мы побывали на северном фронте у нашего старого друга полковника Имада. Сказали, что наши жизни, как и жизни жителей Дейр-эз-Зора, сегодня зависят от стойкости его солдат и ВКС России. Ведь террористы сконцентрировали большие силы именно на его участке фронта, надеясь массой задавить гарнизон. Полковник сказал, что ждет их наступление со вчерашнего вечера. Просил только одного — ночные прицелы на автоматы, которые в большом количестве есть у игиловцев, и побольше боеприпасов.



Утром присутствовали при десантировании гуманитарной помощи Красному полумесяцу с военно-транспортных самолетов. На парашютных системах для 100 тысяч жителей Дейр-эз-Зора сбросили мешки с рисом, с чечевицей, канистры с маслом. Тяжело было смотреть как чумазые мальчишки собирали горстями с земли просыпавшийся рис для своих голодных семей, кто-то ладошками собирал с парашютов разлившееся растительное масло. В городе тяжелейшая гуманитарная катастрофа.



https://goo.gl/ZaTTAy - цинк



В последние дни ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) перебросил под Дейр-эз-Зор около двух тысяч боевиков. Вчера ночью окруженным на аэродроме солдатам сирийской арабской армии удалось отбить еще одну мощную атаку боевиков. Но за ней в ближайшие дни и часы последуют другие…

Предыдущая попытка задавить защитников аэродрома массой была предпринята в минувшую среду. На аэродроме блокирована почти треть гарнизона города. У обороняющихся не хватает боеприпасов. На день — в лучшем случае — одна лепешка (лаваш) на человека. Боеприпасы и хлеб сбрасывают с вертолета. Впрочем, Дейр-эз-Зор вот уже два года как стал синонимом блокадного Ленинграда. Боевики в злобе, поскольку не могут простить гарнизону и жителям столь долгого сопротивления. В случае успеха в назидание другим они готовятся провести в Дейр-эз-Зоре массовые шоковые казни.



Операция по расчлениению гарнизона города, начавшаяся 13 января 2017 года, по оценкам командиров воюющих здесь подразделений спланирована очень грамотно и с дальним прицелом. Что позволяет одним ударом изменить геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, подорвать международный авторитет Москвы и Дамаска. Поднять боевой дух террористов. Ключом сирийской трагедии и реванша ИГИЛ сегодня становится Дейр-эз-Зор. Именно нефтяные поля третьей по размеру провинции Сирии, площадью 33 тысячи квадратных километра, стали для террористической организации ИГИЛ в Сирии источником необходимых финансовых средств. Перехват этого стратегического ресурса позволит резко ослабить силу исламистов.

На кладбище на участке фронта длиной 1.5 км и шириной не более 1 км. работают три профессиональные группы снайперов. Боевики ускоренно возводят инженерные оборонительные сооружения, грамотно прячутся и практически не несут потери при ударах авиации, активно ведут стрелковый бой как это было сегодня. Для разблокирования аэродрома необходим свежий автономный десант, вертолеты огневой поддержки. Транспортные вертолеты большей грузоподъемности.



Мы отсняли с квадрокоптера с небольшой высоты позиции ИГИЛ на нескольких участках фронта. Из-за жужжания аппарата исламисты возбудились и в разных местах пытались его безуспешно сбить.

На северном фронте в районе Айаш, куда было стянуто более 300 боевиков, нанесли удар ВКС России. Боевикам здесь нанесен серьезный урон, потери уточняются.

Ночью полное господство у ИГИЛ, снайперы которого, в отличии от снайперов гарнизона, имеют в достаточном количестве ночные прицелы и тепловизоры. А у САА здесь их практически нет. Ситуацию осложняет голод и отсутствие витаминов (в частности, витамина Е), из-за чего большинство солдат гарнизона плохо видит в темноте. В результате, каждую ночь защитники теряют не менее пяти солдат убитыми и до десятка ранеными. Солдаты стойко воюют вовсе не из высоких идеологических соображений, а из простого желания подороже продать свои жизни. У них практически нет тяжелого вооружения, в руках — обычные автоматы.

В госпитале мы вновь посетили нашего раненого друга Гасана Арафата, ему уже лучше. Показали пробитый осколком у сердца телефон, пригласили на рыбалку в Астрахань. В ответ Гасан пообещал покормить нас глушеной рыбой с браконьерской рыбалки в притоке Ефрата, где находится его подразделение. Госпиталь находится всего в 150 метрах от позиций ИГИЛ, здание не отапливается и постоянно обстреливается боевиками. Раненые лежат в кроватях в шапках и одежде. Нет практически ничего из необходимых лекарств…



https://goo.gl/UkSp5P - цинк



Уже 30 минут идет мощная ночная атака ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) на позиции сирийских солдат на блокированном аэродроме Дейр-эз-Зора. Боевики наступают с юго-западного направления с господствующей высоты гора Сарда. Отряды ИГИЛ активно поддерживают наступающих огнем с кладбища. ВВС Сирии только что бомбили их тылы — бомбить линию соприкосновения могут. Слышна мощная канонада. Солдаты держатся. В эфире панических голосов нет. Все ждут помощи ВКС России как это было в аналогичной ситуации в эту среду. Сейчас ИГИЛ откатывается назад.



https://goo.gl/1syP7i - цинк



Плюс видео https://twitter.com/rofoca_lucifuge/status/828447364973158400

