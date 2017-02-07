Сирия: Спецназ и ВКС России взяли в огненный мешок оплот террористов в Эль Баб

Сирийский спецназ при поддержке ВКС России продолжает успешное наступление на крепость ИГИЛ на востоке провинции Алеппо — город Аль-Баб. Оплот террористов практически полностью окружен и боевики оказались в котле.

Очередным ударом Сирийская армия под руководством спецназа «Тигры» прорвала оборону банд и продвинулась к Аль-Бабу, отрезав последний маршрут поставок ИГИЛ*, изолируя город от Ракки и Дейр-эз-Зора, из которых перебрасывались подкрепления и вооружения на восток Алеппо.

Российская военная авиация оказывает массированную поддержку наступающим подразделениям САА, нанося удары по коммуникациям и опорным пунктам исламистов в этом районе.

Одновременно с этим турецкие войска и протурецкие боевики вытеснили террористов из села Бзаах после ожесточенных столкновений, но через несколько часов они отступили из-за контратаки, во время которой смертник-игиловец взорвал автомобиль со взрывчаткой внутри деревни, убив и ранив ряд бойцов «Щита Евфрата».

В настоящее время Сирийская армия и турецкие силы отделены друг от друга менее 3 километрами пространства к юго-востоку от Аль-Баб. Узкий коридор находится под огневым контролем САА.

Гонка за контроль над Аль-Бабом между правительственными войсками САР и Турцией продолжается.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.