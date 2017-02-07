Спасатели провели тренировку в труднодоступных поселениях Хакасии

07.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне во всех регионах страны прошли тренировки в отдаленных населенных пунктах.

 

 

 В Хакасии таких  девять: четыре  в Аскизском районе, пять-  в Таштыпском.  В Аскизском районе было проведено  развертывание пожарного поезда. Огнеборцы проверили технические возможности пожарно-тактического вооружения, изучили район выезда и расположение водоисточников.  В поселках Большой Он, Кубайка, Малый Анзас, Харачул и деревне Кирово Тыштыпского района были развернуты пункт временного размещения граждан и мобильный пункт обогрева.  В поселке Кубайка власти выделили здание под пожарный бокс, здесь планируется открыть отдельный пожарный пост. Как сообщили в управлении по ГО, ЧС и ПБ,   в тренировке участвовали 104 человека и 23 единицы техники.

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