Спецтехника в аренду и заказ строительных услуг: выбираем компанию

Строительные услуги сегодня очень востребованы. Не каждый имеет возможность своими силами демонтировать старое здание, выкопать скважину, вывезти строительный мусор и т. д. В этой ситуации очень важно найти компанию, которая возьмется за такие задачи на самых выгодных условиях. Эти условия будут отличаться в зависимости от конкретной организации.

Так, сейчас появляется все больше компаний, которые объединяют три направления деятельности:

оказание строительных услуг;

сдача спецтехники в аренду;

продажа некоторых строительных материалов.

У них можно заказать и снос сооружений, и отдельно технику, которая предназначена для такой задачи. Подобный подход имеет множество преимуществ, о которых нужно рассказать.

Особенности и плюсы комплексного подхода

Вот те преимущества, которые имеют большое значение при работе с компаниями, выбравшими комплексный подход:

Доступные цены. Значительный охват услуг позволяет компаниям хорошо зарабатывать на разных видах деятельности. Благодаря этому устанавливаются адекватные, честные цены. Никто не стремится обмануть клиентов — наоборот, ставка делается на долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество. А еще бонусы и скидки предоставляются постоянным заказчикам. При таких условиях стать постоянным клиентом намного проще: большой выбор услуг этому тоже способствует. Взаимозаменяемые возможности. В качестве примера можно привести случай, когда при выполнении строительных работ у компании ломается техника. Поскольку фирма занимается еще и арендой, у нее большой автопарк подходящих машин. В самое короткое время специалисты смогут предоставить технику на замену. Клиент не пострадает ни в плане финансов, ни в плане срыва сроков. Высокий уровень работы. Заказчика, которого интересуют цены на аренду экскаватора в Москве, должна интересовать еще и репутация фирмы. Чем крупнее организация, тем более качественно она работает в строительной сфере. Это объясняется просто: при огромном уровне конкуренции в данном направлении ни одна плохо работающая компания не смогла бы удержаться на плаву.

На какие особенности услуг необходимо обращать внимание?

Первым делом надо выяснить, работает ли компания с посредниками. Если они есть, не стоит торопиться с сотрудничеством, потому что цены в этом случае будут значительно выше средних по рынку. Второй момент, очень важный для аренды, — это наличие страховки на всю технику. В этом случае не будет никаких споров, если вдруг случится авария или серьезная поломка. Компания, которая предлагает прокат, должна быстро устранять неисправности, если они появятся, или предлагать другую технику взамен. Когда же машины заказываются вместе с услугами водителей, надо узнать о квалификации работников. Стаж вождения должен быть в районе пяти лет.

Подробнее нужно ознакомиться и с возможностями получения скидок. Это актуально, если клиент заказывает бой кирпича с доставкой при большой партии или арендует технику более чем на десять рабочих смен. Чем плотнее ведется сотрудничество, тем выгоднее обеим сторонам.

Обязательное условие сотрудничества: подписываем договор

Договор необходим для того, чтобы и компания, и клиент в сложных ситуациях могли найти общий язык. Никто никого не сможет поставить в неудобное положение, обмануть или обвинить в чем-то. Все изначально закреплено и расшифровано. Специалисты не рекомендуют заказывать услуги в том случае, когда компания не подписывает договор или подписывает бумаги, не учитывающие разные обстоятельства. Если же подойти к вопросу грамотно, никаких сложностей не возникнет, а услуги будут оказаны на самом высоком уровне.

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