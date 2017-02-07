Ту-154 Сочи: Эксперты создали компьютерную модель последнего полета

Анализ и расшифровка бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося в конце прошлого года у берегов Сочи, не помогли участникам расследования катастрофы прийти к единому мнению о ее причинах. В связи этим было решено создать компьютерную модель последнего полета лайнера, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас гражданские эксперты восстанавливают всю систему управления закрылками, "буквально собирая ее по кускам, поднятым водолазами со дна Черного моря". С помощью компьютерной модели можно будет аргументировано доказать возможность технических сбоев в цепях управления закрылками, либо однозначно исключить их.

В модели заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех систем, включая режим двигателей и положение рулей. Ориентируясь на эти данные, специалисты должны будут рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку.

"Получив эти данные, можно будет принять к сведению или, наоборот, однозначно исключить высказанные ранее предположения о якобы способствовавших катастрофе факторах. Таких, как перегрузка самолета и неправильное распределение груза и пассажиров на его борту. Математическая модель покажет точную картину падения военного самолета и, наконец, даст ответ на еще один вызывающий многочисленные споры вопрос — могли ли пилоты спасти себя и пассажиров", — поясняет издание.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных чиновников. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.