Украина: наступление до последнего солдата и патрона

Военно-политическое командование Украины вновь стянуло к линии соприкосновения дополнительные силы и технику. Об этом в Донецке заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, на территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У», еще шесть выгрузились на железнодорожной станции в селе Новобахмутовка Ясиноватского района, а затем убыли для выполнения задач. Согласно данным разведки, в район расположения 72-й отдельной механизированной бригады прибыли две роты националистов во главе с Дмитрием Ярошем. А в районе города Волноваха (в южном направлении от Донецка) замечено прибытие подразделения нацгвардии Украины.

«Под покровом ночи, оголяя крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на донецком и мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады», — добавил Эдуард Басурин.

Кроме того, по данным командования ДНР, установлен факт перемещения 92-й отдельной механизированной бригады в полном составе из Харьковской области в зону боевых действий. Также сообщается, что из села Урзуф в Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов «Азова».

Угрозы серьезные. Особенно по части переброски тактического ракетного комплекса. До сих пор ракеты «Точки У» удавалось сбивать в воздухе, но если хоть одна из них попадёт в густонаселённый жилой район, потери могут быть огромными. Это, конечно, вызовет ответную реакцию ополченцев, которых Киев тут же обвинит в новом срыве перемирия. Показательно и то, что это страшное оружие размещают на территории Авдеевского коксохимического завода. Украинские силовики знают, что туда ополченцы бить не будут, поскольку завод отапливает Авдеевку и другие города Донбасса.

На этом фоне зловеще прозвучало заявление Юлии Тимошенко, призвавшей объявить происходящей в Донбассе войной и агрессией и ввести там военное положение.

«Во время моей встречи с президентом США я услышала поддержку Украины, желание помочь Украине. Украина не лишится помощи самого надежного нашего союзника — США. Но многое в руках Украины… Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч…», — рассказала Тимошенко журналистам.

Что это — очередной политический ход коварной Юлии, которая стремится толкнуть нынешнего президента Украины на обострение ситуации в Донбассе, чтобы в случае поражения ВСУ попытаться занять место Порошенко, или же действительно все политические силы «незалежной» всерьёз нацелены на войну?

— Пойдут ли ВСУ в этот раз в наступление, сказать можно будет только по факту, — говорит политолог и блогер Анатолий Несмеян. — Они уже много раз концентрировались рядом с линией фронта, и это оканчивалось ничем. Ясно, что и украинские силовики и ополченцы вбрасывают информацию, чтобы ввести в заблуждение противника. Я сильно сомневаюсь, что сами украинские генералы знают, будет ли наступление или нет. Приказ может поступить в самый последний момент.

А может всё произойти и спонтанно, как было уже не раз. Ясно, что две враждующие армии, стоящие друг против друга долго в состоянии перемирия оставаться не могут. Так или иначе, где-то да «коротнёт». Собственно, в последний раз обострение чуть ли не по всей линии разграничения началось с одной небольшой стычки. Да и под Дебальцево в 2015 году была примерна та же самая история.

«СП»: — Можно ли примерно оценить расходы на перемещения ВСУ вдоль линии фронта?

— Это зависит от очень многих факторов. В целом могу сказать, что при нынешнем состоянии экономики Украина может позволить себе содержать в достаточно боеспособном состоянии армию примерно в 10 раз меньшую, чем сейчас.

Сегодня режутся социальные расходы, инвестиции и так далее. Пока ещё есть что перераспределять, где урезать, киевская власть будет этим заниматься.

«СП»: — Получается, что Киев пилит сук, на котором сидит. Насколько долго Украина может существовать в режиме «на истощение»?

— Дело в том, что острый революционный период Украина прошла. Никто на новые «майданы» выходить не будет. У людей остаётся два варианта: либо урезать свои расходы, кому ещё есть что урезать, либо «валить» из страны. Собственно, всё внимание киевской власти к «безвизу» как раз и связано с тем, что эта власть очень заинтересована, чтобы украинцы массово мигрировали в Европу, снижая нагрузку на бюджет.

«СП»: — С другой стороны, уже и сейчас миллионы украинцев работают в России…

— И не только в России. ЦИК Украины сейчас единственный орган, который владеет относительно точной статистикой относительно численности населения страны. Насколько я знаю, ЦИК давал цифру — 30 миллионов жителей. Никаких 45 миллионов, как это было раньше, там нет. Только в Польше получили вид на жительство около миллиона украинцев. Если в результате ввода безвизового режима с Европой съедет из страны ещё десяток миллионов, Порошенко с его компанией будут только рады.

«СП»: — Однако безвизовый режим раз за разом откладывается. Заинтересован ли Киев в этой ситуации в масштабной агрессии против Донбасса?

— Тут, скорее, всё дело в том, что было сказано во время телефонного разговора Трампа и Путина. Судя по тому, что в наших СМИ нет никаких «утечек» на эту тему, ничего хорошего для России сказано не было. В лучшем случае, Трамп мог дать понять, что он заинтересован в том, чтобы вся эта история закончилась неким надёжным перемирием. Не исключаю, что ВСУ пытаются своими действиями максимально ослабить республики, чтобы условный «Минск-2» как можно больше соответствовал интересам Киева. Они, собственно, и пытаются отбить у ДНР какие-то куски территории, чтобы к началу серьёзного перемирия была удобная для них линия размежевания.

— Уже сегодня Украина чуть ли не половину своей 250 тысячной армии держит у границ Донбасса, — говорит член Комитета Госдумы по обороне 6-го созыва Вячеслав Тетёкин. — Ясно, что Украина несёт достаточно серьёзные расходы при передислокации своих воинских частей. В основном это расходы на ГСМ. Только на час работы танка Т-80 надо больше семи литров солярки. Умножьте это на всё количество техники и получите впечатляющую цифру. Кроме того, на порядок увеличиваются расходы на армию, поскольку кормить солдат приходится в военно-полевых условиях, тратиться на обогрев палаток, землянок и т. д. На войну уходят просто безумные деньги. Эти деньги, кстати, выкачиваются не только из бюджета, но и «частным порядком» забираются у предпринимателей. Естественно, без конца жить в таком состоянии не получится.

— Сейчас ВСУ сконцентрировала на границах ДНР и ЛНР порядка 100 тысяч солдат, — говорит военный эксперт Иван Коновалов. — У республик «под ружьём» около сорока тысяч бойцов. При необходимости Киев может подтянуть ещё около 100 тысяч человек в Донбасс. То есть, создадут пятикратный перевес. По законам военной тактики этого достаточно для успешного наступления. Хотя я бы ещё посмотрел, сколько из 200 тысяч украинских солдат действительно могут и хотят воевать. В рядах военных ЛДНР процент боеспособных солдат однозначно выше, чем в ВСУ.

Конечно, на ситуацию влияет затянувшееся молчание Трампа. Он прежде сделал ряд громких заявлений, в том числе в отношении Украины, но до сих пор не объявляет никаких решений. Все ждут и нервничают. В такой ситуации Киев может решиться на отчаянный жест. Взять Донецк и Луганск ВСУ не под силу. Правда, учитывая опыт последних боёв, нельзя утверждать и то, что ополченцы смогут разбить украинские части и выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей.

«СП»: — Бесконечные перемещения военной техники — удовольствие не из дешёвых. Почему, тем не менее, Киев идёт на это?

— Потому что у него нет другого выхода. Это единственное оправдание режима Порошенко: борьба с российской агрессией. Как в глазах той части украинского общества, которая заражена националистическим угаром, так и в глазах Запада. Временщики в Киеве и так понимают, что они временщики, но будут держаться до последнего украинского солдата, который согласится идти воевать. Что касается затрат на бесконечные маневры, на Украине давно уже утвердилась практика, когда многие вещи оплачиваются не за счёт государства. Могут просто приказать выделить столько-то вагонов для перевозки военной техники, при этом так называемое государство ничего за это платить владельцам железнодорожных компаний не будет.

Или, скажем, почти уже три года на Украине гордятся, что ВСУ помогают волонтёры. Но одно дело, когда волонтёры помогают на начальном этапе в порыве энтузиазма так сказать, а другое — когда содержание армии пытаются переложить на плечи сердобольных граждан.

Зона конфликта в Донбассе всё же не столь велика. Поэтому украинские генералы и гоняют военную технику туда-сюда на относительно небольшие расстояния. Расход ГСМ при этом велик, но не критичен.