Украина разжигает войну на Донбассе, – даже СМИ США признали

Киевское правительство, склонное обвинять ополчение в обострении конфликта в Донбассе, также предпринимает шаги, которые способствуют эскалации ситуации.

Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник в электронной версии журнала Foreign Policy в переводе ТАСС.

29 января в районе разделенных линией соприкосновения городов Авдеевка и Ясиноватая ситуация в Донбассе начала резко обострятся. По данным оборонного ведомства Донецкой народной республики, украинские боевики перешли в наступление, но получили отпор. В результате боевых столкновений, которые активно продолжались почти целую неделю, обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Киев обвинил в эскалации конфликта силы ополчения, аналогичного мнения придерживается и автор Foreign Policy, работающий в Киеве журналист Айзек Уэбб, однако он сообщил, что Киев также стал менее склонен к компромиссу. На Украине, по утверждению издания, испытывают неуверенность насчет той политики, которую будет проводить новая американская администрация по отношению к конфликту.

Foreign Policy напоминает о возобновлении ожесточенных боев в районе Авдеевки, сообщая о том, что украинское командование укрепило оборону и стало двигать войска вперед, включая тяжелое вооружение и танки, которые должны были быть отведены от линии соприкосновения согласно достигнутым в Минске соглашениям. То, что армия Украины ведет наступление, фактически признал и заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, который сообщил, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)». Затем в СМИ попали фотографии из Авдеевки, на которых в непосредственной близости от линии соприкосновения зафиксированы украинские танки.

По мнению автора Foreign Policy, наступление Киева способствует разжиганию войны. Кроме того, еще до этого украинские войска совершали вылазки в так называемую серую зону — территорию на линии соприкосновения правительственных сил и ополчения республик. Миссия наблюдателей ОБСЕ в свою очередь обвиняет обе стороны в нарушении перемирия.

В статье говорится и о том, что украинская общественность и политическая элита не желают идти на какие-либо сделки по юго-востоку страны. На это указывает тот факт, что лишь 9,2% населения поддерживают минские договоренности. Более того, малое число противников агрессивной риторики президента Украины Петра Порошенко говорит о том, что многие согласны с идеей достижения мира исключительно посредством войны.