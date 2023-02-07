Употребление корицы улучшает память

Russf Фев 7, 2023 Интересное

Специалисты из Бирджанского университета медицины опубликовали результаты своих исследований. Всего ими было проведено 40 работ, 33 из которых проводились с участием живых организмов. Сообщается, что 5 исследований было сделано на клеточном уровне. В двух работах приняли участие люди.

Результаты изучения показали, что употребление корицы значительно улучшает память. Более того, корица уменьшает агрегацию тау-белков и бета-амилоидов, что в свою очередь сводит к минимуму вероятность развития болезни Альцгеймера.

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