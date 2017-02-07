В Черногорске ревнивец пырнул ножом приятеля

07.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Медики констатировали у потерпевшего колото-резаное ранение груди с повреждением левого лёгкого. За причинение тяжёлых увечий черногорский Отелло пойдет под суд.

По версии следствия 38-летний житель Черногорска, будучи под влиянием алкоголя, приревновал свою гражданскую супругу к приятелю. Драка между мужчинами произошла в ограде частного дома по улице Кирова. Злоумышленник тяжело ранил соперника охотничьим ножом. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение злоумышленника. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, который определит наказание, сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии.

 

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