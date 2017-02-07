В Петербурге продажные чиновники объявили охоту на многодетные приемные семьи





Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков потребовал, чтобы органы опеки организовали массовую облаву на многодетные приемные семьи. Ранее г-н Ржаненков прославился, как покровитель грантоедских прозападных НКО, которые озабочены внедрением ювенальных регламентов, секспросвета, а также заботой о проститутках и гомосексуалистах. Это, последнее дело, видимо, особенно пришлось по душе г-ну Ржаненкову: в структуре комитета по социальной политике даже есть отдел «гендерной политики», возглавляемый выходцами из НКО—иностранных агентов.









Как следует из письма комитета по социальной политике главам муниципалитетов Петербурга (в их ведении и находятся органы опеки) №020-095-104/17-0-0 от 30 января, оказавшемся в распоряжении РИА «Катюша», «в последнее время участились случаи жестокого обращения опекунов и приемных родителей в отношении подопечных, что не может оставаться без внимания специалистов органов опеки и попечительства. В связи с изложенным, просим вас организовать работу по проведению проверок в семьях, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, в которых воспитывается 5 и более приемных детей. Обращаем внимание на необходимость исключения формального подхода к проверкам условий жизни подопечных… О выявленных нарушениях просим сообщать в комитет в срок до 1.04.2017».





















Как видим, в письме речь идет только о многодетных приемных семьях. Под «участившимися в последнее время случаями жестокого обращения» следует понимать, вероятно, дело семьи Дель из Зеленограда, из которой органы опеки в начале января изъяли 10 приемных детей. Так что Ржаненков своим письмом просто поддержал московского коллегу Владимира Петросяна—который после облавы на семью Дель уже анонсировал тотальные проверки семей, где есть дети под опекой.



Таким образом, налицо некий «тренд» от социальных служб: взял одного ребенка - живи спокойно. Взял пятерых - дрожи от страха, получи облавы и травлю. А ведь россияне и так неохотно берут детей в семьи, а после таких репрессий и вовсе перестанут.



Примечательно, что все это происходит на фоне информационной компании о необходимости вернуться к колониальной практике торговли русскими сиротами - за которой стоят привыкшие к западным грантам некоммерческие организации и их партнеры вроде того же самого Ржаненкова и уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, которая недавно появилась на публике с призывом вернуть американское усыновление.



Примечательно, что о том, чтобы усилить поддержку родных семей, эти деятели обычно не заикаются (сейчас в Петербурге пособие на ребенка в многодетной семье составляет 825 рублей, а на опекаемого – в среднем около 30 тысяч) — хорошо хоть пока облавы не объявляют. Впрочем, судя по настрою г-на Ржаненкова, за этим дело может не стать.



Как уже сообщала РИА «Катюша», Александр Ржаненков является завсегдатаем грантоедских тусовок прозападных организаций, внедряющих в том числе и ювенальщину, вроде ОО «Врачи детям». Специалисты именно этой НКО приложили руку к разработке «Регламента межведомственного взаимодействия профилактики безнадзорности» в Санкт-Петербурге.



Именно по этому регламенту работают и органы опеки, и воспитатели детских садов, и медики, которые—в четком соответствии с регламентом сообщают в органы опеки о синяках на попе у ребенка, полученных им травмах и т.п. фактах, которые сотрудники опеки могут оценить, как признак «социального неблагополучия» или даже свидетельство «трудной жизненной ситуации», - что нередко становится поводом для изъятия ребенка из семьи. Причем, далеко не только из приемной. Кстати, дело Дель тоже началось с выявленного воспитателем детсада синяка на попе у одного из детей.



Но в случае с Александром Ржаненковым есть и еще один пикантный аспект. Дело в том, что этот госслужащий не ограничивается любовью к ювенальщикам.



Особым покровительством Александра Николаевича пользуются фонды и организации, которые занимаются продвижением таких «необходимых» европейских ценностей, как секспросвет, наркотизация молодежи (под предлогом профилактики, конечно) а также помощью проституткам и педерастам. В комитете по социальной политике Смольного даже есть целый отдел по гендерной политике, который возглавляет некая Мария Сагитова, ранее работавшая в «Совете министров северных стран». Российская дочка этого западного фонда признана иностранным агентом, — однако это не мешает комитету продолжать реализовывать договор о сотрудничестве с «Советом министров северных стран».







В конце 2016 года питерский журнал «Город» разместил любопытное сообщение: «Профсоюз секс работниц (проще говоря, проституток) «Серебряная роза» устроил ланч-брифинг для журналистов. Присутствовало много официальных лиц: представители Комитета по социальной политике, экс-депутат ЗакСа Наталья Евдокимова, правозащитные организации, сами секс-работницы и другие».



В связи с этим Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге даже направил запрос в комитет Ржаненкова с просьбой пояснить, кто из сотрудников комитета и с какой целью присутствовал на сборище тружениц борделя.



К нашему приятному удивлению, комитет по социальной политике на этот раз оказался не при чем—и опроверг информацию «Города» - а участница сборища Наталья Евдокимова, представляющая аппарат уполномоченного по правам человека в СПб Александра Шишлова, заявила что на мероприятии были только представители НКО.









Конечно, то, что господин Ржаненков или представители его комитета в последнее время стали реже посещать подобные сборища, не может не радовать. Но суть его деятельности и ее направленность на выполнение рекомендаций от западных «партнеров» от этого не поменялась. Поэтому ничего хорошего от нынешней компании опекунским семьям ждать не приходится. Аппарат общественного уполномоченного по защите семьи предлагает сообщать о случаях злоупотребления опеки на почту ОУЗС.

