В Турции объявлен высокий уровень тревоги

Накануне в турецком Кахраманмараше произошло сильное землетрясение. По словам специалистов, очаг землетрясения находился на глубине 7 км под землей. Магнитуда составила 7,4 балла. Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в районе Пазарчик, однако толчки ощущались во многих городах страны.

Отмечается, что в регионе до сих пор ощущаются афтершоки, самый сильный из которых имеет магнитуду 6,4 балла. В связи с этим турецкие власти объявили самый высокий уровень тревоги. Глава МВД государства пожелал жителям и стране скорейшего выздоровления.

Rusfact.com