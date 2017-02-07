В Хакасии ожидаются морозы до минус 28

По данным Хакасского гидрометцентра 7-9 февраля в республике ожидается понижение температуры воздуха до 28 градусов ниже ноля. В морозы необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при отоплении жилья.

В Хакасии за неделю ликвидировано 17 пожаров. В результате возгораний погибли два человека — абаканец и житель Белого Яра. Спасти огнеборцам на пожарах удалось 12 жителей республики. Всего с начала года в Хакасия зарегистрировано 92 пожара, в результате которых погибли семь человек, один травмирован. Чаще всего горели жилые дома, бани, надворные постройки, транспорт. Основные причины бытовых пожаров – неосторожность в обращении с печами, электроприборами, огнем (в том числе при курении), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

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