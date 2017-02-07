В Хакасии ожидаются морозы до минус 28

07.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По данным Хакасского гидрометцентра 7-9 февраля в республике ожидается понижение температуры воздуха до 28 градусов ниже ноля. В морозы необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при отоплении жилья.

В Хакасии за неделю ликвидировано 17 пожаров. В результате возгораний погибли два человека — абаканец и житель Белого Яра. Спасти огнеборцам на пожарах удалось 12 жителей республики. Всего с начала года в Хакасия зарегистрировано 92 пожара, в результате которых погибли семь человек, один травмирован. Чаще всего горели жилые дома, бани, надворные постройки, транспорт. Основные причины бытовых пожаров – неосторожность в обращении с печами, электроприборами, огнем (в том числе при курении), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ. 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 32 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
73, за 0,259