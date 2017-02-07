В Хакасии пройдут скачки для беспородных лошадей

Республика готовится к открытию сезона конноспортивных соревнований. первые старты — на льду озера Орлово в Ширинском районе.

Традиционные конноспортивные состязания на льду озера Орлово в Ширинском районе станут республиканскими. Так решил Виктор Зимин и дал соответсвующее поручение министру сельского хозяйства и продовольствия Хакасии во время личной встречи. "У нас в республике любовь к лошадям заложена на генетическом уровне, рядом с этими животными люди отдыхают душой и телом. Мы занимаемся и табунным, и спортивным коневодством, а развитию конного спорта уделяем особое внимание. Орловские скачки на льду должны выйти на высокий уровень, ведь именно этот турнир открывает новый конноспортивный сезон", - отметил Виктор Зимин.

Напомним, Орловские скачки традиционно проходят 8 марта. Гостей ждёт ярмарка и праздник "Прощание с зимой". В программе – 10 испытаний в бегах, скачках и соревнования русских троек. К стартам допускаются как лошади рысистых пород, так и беспородные. Конкуренцию участникам из разных районов Хакасии составят гости из Красноярского края. В списке наград – Приз главы Хакасии, минсельхоза и администрации Ширинского района.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







