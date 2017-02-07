Вездеходы для освоения Арктики будут собирать на Забайкалье

На Забайкалье будут наращивать производство вездеходов для освоения Арктики. Машины Terranica Dreamtrack уже прошли необходимые испытания и готовы к эксплуатации. Вездеходы отечественной разработки вскоре будут направлены на экспорт, такое решение приняли на совещании в Минэкономразвития края.

Вездедеходные машины включены в сборный каталог машиностроительной продукции по Сибирскому Федеральному округу, необходимой для освоения Арктики. По словам директора компании-производителя «Глобал Терраника», Артема Яковлева, вездеходы проходили испытания на территории Сибири. Известно, что машина выдержала экспедиционную поездку в город Саяны при температуре -50 градусов, а летом успешно прошла тест-драйв на топких болотах.

Добавим, над проектом по экспортоориентированному производству «Глобал Терраника» работает совместно с Читинским машиностроительным заводом, который осуществляет сборку вездеходов. Отметим, все конструкторские разработки для вездехода были предложены отечественными специалистами. В результате работы над проектом разработчики оформили патент на изобретение, а также пять патентов на полезную модель.

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