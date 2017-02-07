Виктор Зимин попал в ТОП-20 губернаторов благодаря Instagram

07.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Независимая исследовательская компания составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров. В список попал и руководитель Хакасии.

«Медиалогия» построила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за январь 2017 года. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов России, которые ведут собственные блоги. При составлении ТОП-20 учитывалась цитируемость блогов губернаторов в средствах массовой информации.

Руководитель Хакасии в декабре прошлого года завёл аккаунт в Instagram. Первая запись, которую опубликовал Виктор Зимин — это видео с открытия республиканской ёлки. За шесть недель на странице главы республики появилось немало постов на разнообразную тематику. Виктор Зимин делится фото с рабочих поездок как по республике, так и из командировок. Также на странице первого лица Хакасии можно найти практически домашние снимки, например, с котом.

В одном из постов руководитель региона даже спрашивал своих подписчиков, какой галстук выбрать.

 

Составители рейтинга особо отметили фото нашего главы со снегоходом. Страница в Instagram и помогла Виктору Зимину попасть в ТОП-20 губернаторов-блогеров. Так как в социальных сетях глава Хакасии стал активничать совсем недавно, пока он не может рассчитывать на хорошие позиции в рейтинге.

 

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