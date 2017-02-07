Власти Зимбабве посоветовали американскому послу «повеситься на банановом дереве»

07.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Власти Зимбабве посоветовали американскому послу «повеситься на банановом дереве»

Власти Зимбабве выступили с резкой критикой американских дипломатов, высказавших озабоченность в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране, сообщает зимбабвийская правительственная газета Herald.

В понедельник посольство США в Хараре выступили с заявлением, где говорилось о "продолжающемся ухудшении" соблюдения прав человека в Зимбабве. Поводом для беспокойства сотрудников миссии стал арест местного пастора Ивэна Маварире, ставшего инициатором протестного движения в социальных сетях.

В ответ на заявление пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба назвал американского посла Гарри К.Томаса-младшего "остатком ужасной эпохи", ссылаясь на конфликтные отношения между администрацией ушедшего президента США Барака Обамы и многолетнего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе.

"Он (посол США) думает, что может нами командовать. Пусть он идет и повесится на банановом дереве", — цитирует издание слова Чарамбы.

Представитель зимбабвийского президента отметил, что страна ждет сигнала от новой администрации в США.

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