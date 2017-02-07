Хакасия готовится к «Сибер Илу»

Глава Хакасии Виктор Зимин встретился с вице-президентом Российского Фонда культуры, Директором Дирекции международных программ Татьяной Шумовой.

Она побывала в Хакасии с рабочим визитом. Татьяна Шумова отвечает за проведение российских культурных миссий за рубежом (во Франции, Германии, Италии и др). Одним из традиционных и самых известных мероприятий является Фестиваль российского искусства, который проходит в Каннах. Артисты из Хакасии неоднократно представляли нашу страну на этом и других престижных международных фестивалях. В частности, в прошлом году зрители рукоплескали ансамблю хакасского танца «Кÿн Сузы» и ансамблю песни и танца «Улгер», которые представили хай-балет «Алтын Кööк» («Золотая кукушка») по мотивам народного эпоса.

– Хакасия уже много лет открывает фестиваль в Каннах. Посмотреть на артистов специально приезжают жители Германии, Бельгии, Голландии. В прошлом году это было победное шествие Хакасии и России по Лазурному берегу, ведь помимо культурной составляющей, наши миссии имеют большое политическое и экономическое значение, – отметила Татьяна Шумова.

Глава Хакасии поблагодарил вице-президента президентом Российского Фонда культуры за такое внимание к нашей республике и пригласил принять активное участие в международном историко-культурном форуме «Сибер Ил» летом текущего года.

– Мы очень благодарны вам за поддержку, и очень ценим ваш практический опыт и талант. Наш историко-культурный форум уже состоялся, стал традиционным, завоевал международный имидж, но очень важно добиваться повышения его профессионального уровня, – подчеркнул Виктор Зимин. – Нельзя недооценивать культурно-исторический потенциал, который может стать экономической опорой региона, ведь именно через культуру можно развивать экономику и социальную сферу.

В ходе встречи обсуждались вопросы партнерских отношений, в частности, возможное участие в форуме известного российского режиссера, заслуженного деятеля искусств России Карена Шахназарова с премьерой его нового фильма «Анна Каренина».

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